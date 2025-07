Festival de Inverno de Domingos Martins confirma primeiras atrações

A charmosa Domingos Martins se prepara para celebrar a 30ª edição do tradicional Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular. O evento acontece entre os dias 11 e 20 de julho e reunirá artistas do Brasil e do exterior, além de abrir espaço para formação musical com oficinas voltadas a estudantes e profissionais da área. As inscrições estão oficialmente abertas e podem ser feitas até 09 de julho por meio do site oficial do evento: www.festivaldeinvernodm.com.br.

Neste ano, o Festival reforça seu papel como um dos mais importantes do país, unindo cultura, educação e turismo em uma programação que contempla desde apresentações orquestrais até shows populares de grande alcance. “Esperamos que a programação diversificada encante os visitantes e fortaleça o clima de montanha e aconchego que caracteriza Domingos Martins. O Festival de Inverno reflete o melhor do município. Entre no clima e viva essa magia junto a todos que prestigiam o evento!”, destaca a secretária Municipal de Cultura e Turismo, Penha Quinteiro.

A cerimônia de abertura ocorrerá na sexta-feira, 11 de julho, às 20h, no Palco Principal, na Praça Arthur Gerhardt. Logo após a abertura, subirá ao palco a Ifes Jazz Band, iniciativa do Instituto Federal do Espírito Santo- Campus Cariacica, criada em março de 2024 sob a coordenação do maestro Frances Serpa. Formada por estudantes e membros da comunidade, a banda reúne instrumentos de sopro, base rítmica e vocais convidados, com repertório que transita pelo jazz, música popular brasileira e outros gêneros contemporâneos.

Na mesma noite, o público assistirá ao espetáculo “O Conto de Inverno”, encenado pelo Grupo Folclórico Bergfreunde e o Grupo Cultural Martinense — uma releitura do clássico de Shakespeare com dança e elementos da cultura germânica. Em seguida, o Palco Principal recebe o Clube Big Beatles, banda capixaba consagrada por interpretações fiéis ao repertório dos Beatles.

No sábado, 12 de julho, o evento ganha tom internacional com a apresentação de The Jazz Collective, atração dos Estados Unidos e composta por jovens talentos do projeto Young Musicians Unite (YMU), de Miami. O grupo traz ao Festival a sonoridade vibrante do jazz contemporâneo com a energia criativa da juventude global. O mesmo dia ainda contará com apresentações da Vale Música Jazz Band (12h), Banda Sinfônica Vale Música (16h) e Orquestra Sul Capixaba (20h).

No domingo, 13 de julho, às 12h, será a vez da Banda Sinfônica do Ifes – Campus Cariacica. Com repertório que mistura obras eruditas e arranjos populares brasileiros, o grupo representa a importância da educação musical pública e inclusiva. Já na segunda-feira, 14 de julho, o Coreto da Praça recebe, às 20h, a Orquestra de Violões, da Escola de Música Helena Gerhardt Brickwedde, mantida pela Prefeitura de Domingos Martins.

Outro destaque do evento é o Palco Livre com inscrições abertas até o dia 04 de julho. Este espaço democrático permite que músicos solo, bandas e grupos vocais ou instrumentais se apresentem na Rua de Lazer. A proposta é revelar novos talentos e aproximar o público da diversidade musical brasileira.

Oficinas

As oficinas — um dos pilares do Festival — oferecem capacitação em canto lírico, percussão sinfônica, piano erudito, canto popular, violino, arcordeon, prática de orquestra, entre outras. Com vagas para participantes a partir de 14 anos, os cursos serão ministrados por professores de renome, proporcionando uma verdadeira imersão artística e pedagógica no clima bucólico da serra capixaba.

O encerramento do Festival de Inverno no domingo, 20 de julho, será marcado pelo show da icônica banda 14 Bis, às 20h, no Palco Principal. Com mais de 40 anos de estrada, o grupo formado por Cláudio Venturini, Sérgio Magrão, Vermelho e Hely Rodrigues promete emocionar o público com sucessos como “Planeta Sonho”, “Todo Azul do Mar” e “Linda Juventude”. Um desfecho à altura de um Festival que, há três décadas, transforma Domingos Martins em um dos mais encantadores palcos da música popular e erudita.

O 30º Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins é uma realização da Prefeitura de Domingos Martins, Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), Sesc, Senac, Fecomércio-ES, com patrocínio de Banestes, Cesan, Sebrae e Coroa Refrigerantes. Outras atrações serão divulgadas em breve.

Confira a programação do 30º Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins

Dia 11 de julho (sexta-feira)

19h – 22h Palco Livre- Rua de Lazer

20h- Abertura Oficial- Palco Principal

20h30- IFES JAZZ BAND – Cariacica- Palco Principal

22h “O Conto de Inverno”- Grupo de Dança Bergfreunde & Grupo Cultural Martinense- Coreto da Praça

23h30 Club Big Beatles- Palco Principal

Dia 12 de julho (sábado)

12h – 22h Palco Livre- Rua de Lazer

12h- Vale Música Jazz Band- Palco Principal

14h- Grupo de Dança Bergfreunde – Master- Coreto da Praça

16h Banda Sinfônica Vale Música Palco Principal

20h Orquestra Sul Capixaba- Palco Principal

22h The Jazz Collective (EUA)

Dia 13 de julho (domingo)

12h – 19h Palco Livre- Rua de Lazer

12h Banda Sinfônica – IFES Cariacica- Palco Principal

14h Grupo de dança Überwinder da APAE- Coreto da Praça

15h The Jazz Collective (EUA)

19h Grupo de Dança Blumen der Erde- Coreto da Praça

Dia 14 de julho (segunda)

18h – 22h Palco Livre Rua de Lazer

19h DM Jazz Band – Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde”- Palco Principal

20h Orquestra de Violões – Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde”- Coreto da Praça

Dia 15 de julho (terça-feira)

18h- 22h Palco Livre- Rua de Lazer

19h Alunos de Piano e Iniciação musical – Escola de Música “Helena Gerhardt

Brickwedde”- Coreto da Praça

20h Banda de sopros e cordas friccionadas – Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde”- Palco Principal

21h Concertina – Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde”- Coreto da Praça

Dia 16 de julho (quarta-feira)

18h – 19h30 Palco Livre- Rua de Lazer

19h- Coral Municipal Cidade do Verde – Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde”- Igreja Luterana Simone

20h Concerto de Música Erudita- Professores do Festival- Palco Principal

21h Música Popular Fusion – Professores do Festival Coreto da Praça

Dia 17 de julho (quinta-feira)

12h – 22h Palco Livre Rua de Lazer

19h Banda Escolar EMEF Eugênio Pinto Sant’anna- Palco Principal

21h Grupo de dança Blütenblatter tal- Coreto da Praça

22h Música Popular Brasileira e Choro – Professores do Festival- Palco Principal

Dia 18 de julho (sexta-feira)

12h – 22h Recital dos Alunos – Palco Livre- Rua de lazer

17h Musicalização Orquestral Festival- Coreto da Praça

18h Orquestra do Festival

19h Banda Sinfônica do Festival

20h Big Band do Festival- Recital de alunos- Palco principal

Dia 19 de julho (sábado)

12h – 22h Palco Livre- Rua de lazer

12h Banda de Metais do Festival- Palco Principal

14h Gruppo Folcloristiko Pietra Azzurra- Coreto da Praça

15h Grupo de dança Rheinland

16h Orquestra de Violões Cordas & Acordes- Coreto da Praça

18h Pop & Jazz Orquestra IFES- Palco Principal

20h Concerto Obra Acordai Capixaba- Coreto da Praça

Dia 20 de julho (domingo)

12h – 19h Palco Livre- Rua de lazer

12h Banda Júnior da Polícia Militar- Palco principal

14h Grupo de dança Tanzfreude- Coreto da Praça

15h Grupo de Dança DerFrohlicher Kreis- Coreto da Praça

16h Luiza Dutra edital de circulação estadual da Secult/ES- Palco principal

17h Grupo de Dança Hügelmanner Plattler – Coreto da Praça

18h Banda da Polícia Militar do Espirito Santo com Alexandre Borges- Palco principal

20h 14 BIS

Coloque na agenda!

30º Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins

Data: 11 a 20 de julho de 2025

Local: Campinho – Domingos Martins (ES)

*Mais informações: https://www.festivaldeinvernodm.com.br/