Festival de Inverno de Guaçuí promete noite gelada e muita experiência

Chegou o grande dia! Começa nesta sexta-feira (04) o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2025, e o clima não poderia estar mais perfeito: a previsão é de 11 graus durante as noites do evento — aquele friozinho que combina com boa música, vinho, gastronomia e experiências inesquecíveis.

Entre os dias 4 e 6 de julho, o Parque de Exposições de Guaçuí vai se transformar no centro da cultura e da diversão no Caparaó Capixaba. Serão três dias intensos, com 11 atrações musicais, incluindo nomes de peso como Marcelo Falcão e o lendário Zé Ramalho, além de artistas locais e regionais que prometem aquecer o público com muito talento e energia.

E não para por aí: o FIG também é uma verdadeira celebração da gastronomia regional. Serão mais de 15 restaurantes e expositores, oferecendo pratos diversos, petiscos, doces e opções para todos os gostos. Tudo isso regado a uma seleção incrível de vinhos da Adega Perim, além de cervejas e chopps artesanais, pra esquentar o corpo e a alma.

Com o tema “Magia Circense”, o festival vai encantar o público com uma ambientação lúdica, criativa e acolhedora. Prepare o look de inverno, a câmera do celular e o coração! Porque o FIG 2025 promete ser a edição mais charmosa e inesquecível da história do evento.

Os portões abrem às 18h nesta sexta-feira, e a expectativa é de casa cheia desde o início. Então se agasalha, reúne a galera e vem viver a magia do Festival de Inverno de Guaçuí!