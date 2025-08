Festival de rock do Sul do ES traz atração internacional a Cachoeiro

O Cultural Rockachu 2025 promete mais uma vez abalar a cena do rock capixaba. Realizado há mais de duas décadas em Cachoeiro de Itapemirim, o evento é considerado o maior festival de rock do Sul do Estado. Sua 17ª edição acontece neste sábado (2), a partir das 14h, no Bailão Sertanejo, no bairro Coramara.

A principal atração deste ano é Fabio Lione, lendário vocalista italiano, conhecido por seus 21 anos à frente da banda Rhapsody e atualmente integrante da banda brasileira Angra. Reconhecido como uma das vozes mais emblemáticas do metal, Lione já colaborou com diversas bandas de renome internacional e, em 2018, foi eleito pelos leitores da revista Roadie Crew como o “Melhor Vocalista Internacional” do ano.

“Trazer Fabio Lione a Cachoeiro é mais um marco que o Cultural Rockachu estabelece na cena do rock da nossa cidade”, afirma o produtor do evento, Marcelo Casaquevite, o Capilé, que já trouxe ao festival outros grandes nomes do rock nacional e internacional, como o ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Di’Anno.

Ele complementa: “O Cultural Rockachu tem tradição desde 2003 e sempre foi palco para o que há de melhor no rock em nossa região. Receber uma das maiores vozes do metal mundial é uma grande honra para nós.”

Fabio Lione

Lione se apresentará com uma banda formada por músicos cachoeirenses de primeira linha, que tocarão clássicos do Rhapsody e Angra, e prometem um espetáculo de altíssimo nível técnico e emocional para o público.

Além do show internacional, o festival contará com outras sete bandas que representam a diversidade e força do rock capixaba: Cineraria, Undersige, Out of Tone, DoggBite, Irenne, Firstep e Lets’ Gnose.

“Cada uma dessas bandas tem identidade própria e estilos distintos. Criam suas próprias músicas, com arranjos marcantes, e contribuem diretamente para manter viva a produção autoral de qualidade em nossa terra, que tem um público fiel ao rock’n’roll. Sabemos que a galera busca uma experiência autêntica, e é exatamente isso que o Cultural Rockachu se propõe a entregar: tradição, novidades, muita energia e conexão com os fãs do bom e velho rock”, destaca Capilé.

Serviço

17º Cultural Rockachu