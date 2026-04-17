Aqui Notícias
Eventos

Festival em Conceição do Castelo terá música, comida e empreendedorismo

O festival oferece opções variadas de pratos, cervejas artesanais, artesanato local e espaço para empreendedores da cidade.

Público durante o festival em Atílio Vivácqua
Foto: Divulgação

Conceição do Castelo celebra seus 62 anos de emancipação política com uma programação especial que valoriza a cultura, a gastronomia e o espírito comunitário. Para marcar a data, o município recebe entre os dias 1º e 3 de maio, o Festival Gastronômico no parque de exposição ‘Sanfonão’, reunindo moradores e visitantes em três dias de festa com entrada gratuita.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Logo na abertura, na sexta-feira (1º), o público poderá aproveitar a feira gastronômica a partir das 19h. Em seguida, a música toma conta do evento com apresentações do Projeto Acústico e de Guilherme Otávio, garantindo o clima festivo até a meia-noite. Além disso, o festival oferece opções variadas de pratos, cervejas artesanais, artesanato local e espaço para empreendedores da cidade.

Leia também: Vale do Emboque ganha novo mirante e vira um dos destinos mais desejados do ES

No sábado (2), a programação segue no mesmo ritmo, com abertura às 19h e shows de Maylon Meira, Luiza Andrade e Felipe Fantin. Enquanto isso, o espaço também conta com área kids, que oferece brinquedos e distribuição de pipoca e algodão doce, tornando o ambiente ainda mais atrativo para famílias.

Já no domingo (3), as comemorações começam mais cedo, com a 1ª Corrida de Emancipação, às 8h. Ao longo do dia, o evento reúne apresentações culturais, como grupos de dança folclórica, além de bingo beneficente da APAE. Por fim, a música retorna ao palco com shows de Charles Vincentin e Pedro e Luan, encerrando a programação às 22h.

O evento é organizado pela Movon Eventos e Produções, e conta com o apoio da Prefeitura de Conceição do Castelo, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e Governo do Estado do Espírito Santo.

Confira a programação completa!

Sexta-feira (1°)

  • 19h – Abertura da Feira
  • 20h – Show com Projeto acústico
  • 22h – Show com Guilherme Otávio
  • 0h – Encerramento

Sábado (2)

  • 19h – Abertura da Feira
  • 20h – Show com Maylon Meira
  • 22h – Show com Luiza Andrade
  • 0h – Show com Felipe Fantin
  • 2h- Encerramento

Domingo (3)

  • 8h – 1ª corrida de Emancipação Conceição do Castelo- 62 anos
  • 11h – Show com Preguinho
  • 14h – Grupo de dança folclórico imperial português
  • 15h – Grupo de dança folclórico folia de Reis
  • 16h às 18h – Bingo APAE
  • 18h – Show com Charles Vincentin
  • 20h – Show com Pedro e Luan
  • 22h – Encerramento

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

Assuntos:

Conceição do CasteloEventosGastronomia

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por