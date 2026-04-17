Festival em Conceição do Castelo terá música, comida e empreendedorismo
O festival oferece opções variadas de pratos, cervejas artesanais, artesanato local e espaço para empreendedores da cidade.
Conceição do Castelo celebra seus 62 anos de emancipação política com uma programação especial que valoriza a cultura, a gastronomia e o espírito comunitário. Para marcar a data, o município recebe entre os dias 1º e 3 de maio, o Festival Gastronômico no parque de exposição ‘Sanfonão’, reunindo moradores e visitantes em três dias de festa com entrada gratuita.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Logo na abertura, na sexta-feira (1º), o público poderá aproveitar a feira gastronômica a partir das 19h. Em seguida, a música toma conta do evento com apresentações do Projeto Acústico e de Guilherme Otávio, garantindo o clima festivo até a meia-noite. Além disso, o festival oferece opções variadas de pratos, cervejas artesanais, artesanato local e espaço para empreendedores da cidade.
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No sábado (2), a programação segue no mesmo ritmo, com abertura às 19h e shows de Maylon Meira, Luiza Andrade e Felipe Fantin. Enquanto isso, o espaço também conta com área kids, que oferece brinquedos e distribuição de pipoca e algodão doce, tornando o ambiente ainda mais atrativo para famílias.
Já no domingo (3), as comemorações começam mais cedo, com a 1ª Corrida de Emancipação, às 8h. Ao longo do dia, o evento reúne apresentações culturais, como grupos de dança folclórica, além de bingo beneficente da APAE. Por fim, a música retorna ao palco com shows de Charles Vincentin e Pedro e Luan, encerrando a programação às 22h.
O evento é organizado pela Movon Eventos e Produções, e conta com o apoio da Prefeitura de Conceição do Castelo, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e Governo do Estado do Espírito Santo.
Confira a programação completa!
Sexta-feira (1°)
- 19h – Abertura da Feira
- 20h – Show com Projeto acústico
- 22h – Show com Guilherme Otávio
- 0h – Encerramento
Sábado (2)
- 19h – Abertura da Feira
- 20h – Show com Maylon Meira
- 22h – Show com Luiza Andrade
- 0h – Show com Felipe Fantin
- 2h- Encerramento
Domingo (3)
- 8h – 1ª corrida de Emancipação Conceição do Castelo- 62 anos
- 11h – Show com Preguinho
- 14h – Grupo de dança folclórico imperial português
- 15h – Grupo de dança folclórico folia de Reis
- 16h às 18h – Bingo APAE
- 18h – Show com Charles Vincentin
- 20h – Show com Pedro e Luan
- 22h – Encerramento
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