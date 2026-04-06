Festival em Guaçuí reúne boteco, música e entrada gratuita

Guaçuí se prepara para movimentar o turismo e a economia local com a realização da 2ª edição do Festival Botecos do Caparaó. De 9 a 11 de abril, o Centro de Eventos da cidade receberá moradores e visitantes em uma programação que combina gastronomia, música e convivência. Além disso, o evento tem entrada gratuita, o que amplia o acesso do público.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Prefeitura de Guaçuí, em parceria com o Instituto Panela de Barro, organiza o festival e aposta na valorização da cultura de boteco. Dessa forma, o espaço se transforma em um ponto de encontro para quem busca experiências gastronômicas e momentos de lazer. Ao mesmo tempo, a proposta reforça o potencial turístico da região do Caparaó.

Leia também: O maior público do FIG pode se repetir? Show histórico está de volta

Durante os três dias, o público poderá experimentar pratos tradicionais e releituras criativas da cozinha de boteco. Aliás, entre as opções, estão torresmo, porções variadas, caldos e carnes na chapa. Assim, os sabores despertam memórias afetivas e destacam ingredientes locais, fortalecendo a identidade regional.

Além da gastronomia, a programação musical contribui para a experiência do público. O evento reúne estilos como MPB, pagode, pop rock, chorinho e sets de DJ. Com isso, a trilha sonora acompanha diferentes momentos, desde o fim de tarde até a noite.

Festival Botecos do Caparaó

Segundo o presidente do Instituto Panela de Barro, chef Alessandro Eller, o festival busca promover conexão e identidade cultural. Nesse sentido, a iniciativa também impulsiona empreendedores locais, especialmente nos setores de gastronomia, música e serviços.

Sendo assim, a programação começa na quinta-feira (9), às 18h, com shows de Leonnes Gomes e Samba MLK. Na sexta-feira (10), as atrações incluem Serginho Oliveira, DJ Manux e Auto Reverse Band. Já no sábado (11), o público acompanha apresentações do Grupo Pó de Mico, DJ Manux e Gaspari Band.

O Festival Botecos do Caparaó consolida-se como uma opção de lazer no calendário de eventos do Espírito Santo. Portanto, ao reunir boa comida, música e ambiente acolhedor, Guaçuí fortalece sua posição como destino cultural na região.

Confira a programação!

Quinta-feira (9)

18h – Abertura do Festival 20h: Leonnes Gomes (MPB) 22h: Samba MLK (Pagode)

Sexta-feira (10)

17h – Abertura do Festival

19h – Serginho Oliveira (Brasilidades) 19h: DJ Manux (Área Externa)

21h – Auto Reverse Band (Pop/Rock)

Sábado (11)

17h – Abertura do Festival

18h – Grupo Pó de Mico (Chorinho/Samba) 19h: DJ Manux (Área Externa)

21h – Gaspari Band (Pop/Rock)

Serviço

2ª edição do Festival Botecos do Caparaó