Aqui Notícias
Eventos

Festival em Guaçuí reúne boteco, música e entrada gratuita

A Prefeitura de Guaçuí, em parceria com o Instituto Panela de Barro, organiza o festival e aposta na valorização da cultura de boteco.

Foto: Divulgação

Guaçuí se prepara para movimentar o turismo e a economia local com a realização da 2ª edição do Festival Botecos do Caparaó. De 9 a 11 de abril, o Centro de Eventos da cidade receberá moradores e visitantes em uma programação que combina gastronomia, música e convivência. Além disso, o evento tem entrada gratuita, o que amplia o acesso do público.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Prefeitura de Guaçuí, em parceria com o Instituto Panela de Barro, organiza o festival e aposta na valorização da cultura de boteco. Dessa forma, o espaço se transforma em um ponto de encontro para quem busca experiências gastronômicas e momentos de lazer. Ao mesmo tempo, a proposta reforça o potencial turístico da região do Caparaó.

Leia também: O maior público do FIG pode se repetir? Show histórico está de volta

Durante os três dias, o público poderá experimentar pratos tradicionais e releituras criativas da cozinha de boteco. Aliás, entre as opções, estão torresmo, porções variadas, caldos e carnes na chapa. Assim, os sabores despertam memórias afetivas e destacam ingredientes locais, fortalecendo a identidade regional.

Além da gastronomia, a programação musical contribui para a experiência do público. O evento reúne estilos como MPB, pagode, pop rock, chorinho e sets de DJ. Com isso, a trilha sonora acompanha diferentes momentos, desde o fim de tarde até a noite.

Festival Botecos do Caparaó

Segundo o presidente do Instituto Panela de Barro, chef Alessandro Eller, o festival busca promover conexão e identidade cultural. Nesse sentido, a iniciativa também impulsiona empreendedores locais, especialmente nos setores de gastronomia, música e serviços.

Sendo assim, a programação começa na quinta-feira (9), às 18h, com shows de Leonnes Gomes e Samba MLK. Na sexta-feira (10), as atrações incluem Serginho Oliveira, DJ Manux e Auto Reverse Band. Já no sábado (11), o público acompanha apresentações do Grupo Pó de Mico, DJ Manux e Gaspari Band.

O Festival Botecos do Caparaó consolida-se como uma opção de lazer no calendário de eventos do Espírito Santo. Portanto, ao reunir boa comida, música e ambiente acolhedor, Guaçuí fortalece sua posição como destino cultural na região.

Confira a programação!

Quinta-feira (9)

  • 18h – Abertura do Festival 20h: Leonnes Gomes (MPB) 22h: Samba MLK (Pagode)

Sexta-feira (10)

  • 17h – Abertura do Festival
  • 19h – Serginho Oliveira (Brasilidades) 19h: DJ Manux (Área Externa)
  • 21h – Auto Reverse Band (Pop/Rock)

Sábado (11)

  • 17h – Abertura do Festival
  • 18h – Grupo Pó de Mico (Chorinho/Samba) 19h: DJ Manux (Área Externa)
  • 21h – Gaspari Band (Pop/Rock)

Serviço

2ª edição do Festival Botecos do Caparaó

  • Quando: 9 a 11 de abril de 2026
  • Onde: Centro de Eventos – Guaçuí/ES
  • Atrações: gastronomia de boteco, cerveja gelada, shows musicais e área de convivência
  • Entrada: Gratuita

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

Assuntos:

EventosGastronomiaGuaçuíMúsica

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por