Festival italiano transforma Santa Teresa em rota gastronômica

Santa Teresa se prepara para viver três dias dedicados à gastronomia e às tradições italianas. Entre os dias 20 e 22 de março, o município recebe a sexta edição do Festival Nostra Cultura, considerado o maior festival de cultura italiana do Espírito Santo. Durante o evento, restaurantes, vinícolas e espaços culturais da cidade passam a integrar um grande roteiro gastronômico. Aliás, ele promete atrair visitantes interessados em sabores, música e experiências ligadas à herança italiana.

Nesta edição, o festival apresenta uma novidade que amplia a experiência dos turistas: a criação de circuitos gastronômicos. A proposta incentiva o público a circular por diferentes pontos de Santa Teresa e conhecer as casas participantes espalhadas pela cidade. Ao todo, mais de 40 restaurantes integram o evento e vão oferecer mais de 50 pratos inspirados na culinária italiana.

Durante os três dias de programação, os estabelecimentos participantes apresentarão receitas exclusivas que reinterpretam clássicos da cozinha italiana. Entre as opções confirmadas estão: pratos como choripan, parmegiana, espaguete ao pesto, ravioli recheado de espinafre e ricota, croquete de costela bovina e panna cotta de limão-siciliano com geleia de amora. Além disso, a organização ainda divulgará a programação completa com horários, restaurantes e detalhes das atrações.

Os circuitos gastronômicos foram planejados para estimular os visitantes a explorar diferentes regiões do município. Assim, o público poderá percorrer rotas como Centro Histórico, Vale do Canaã, Circuito Caravaggio e redondezas, Circuito das Flores, Portal da Cidade e Tabocas e redondezas. Dessa forma, os turistas terão a oportunidade de descobrir novos sabores, conhecer vinícolas e apreciar paisagens típicas do interior capixaba.

Festival italiano em Santa Teresa

Um dos idealizadores do festival, Diomedes Mognato destaca que o evento busca valorizar a forte herança cultural italiana presente em Santa Teresa. Segundo ele, a proposta vai além da gastronomia e pretende transformar a cidade em um grande roteiro de experiências culturais e turísticas.

De acordo com o organizador, os circuitos gastronômicos surgem justamente para ampliar essa vivência. Inclusive, a iniciativa convida o público a caminhar pela cidade com mais tranquilidade, visitando diferentes restaurantes e apreciando a diversidade de sabores e paisagens que marcam a região.

Além da gastronomia, o festival também contará com uma programação cultural gratuita. Durante os três dias de evento, o público poderá acompanhar apresentações de música e dança que celebram as raízes italianas presentes no município. Entre as atrações confirmadas estão: Ferna e Banda, Trio Zuppa, Banda Brasitália, Grupo de Concertina de Colatina, DJ Rossi, Cantoria Italiana, Banda Circolo Trentino di Santa Teresa e as tradicionais Nonnas do grupo Viver e Reviver.

Contudo, as experiências gastronômicas também incluem aulas-show realizadas em parceria com chefs da Federação Italiana de Cozinheiros (FIC) e chefs locais. As atividades acontecerão no Senac de Santa Teresa, com duas aulas gratuitas programadas para sexta-feira (20), às 18h, e sábado (21), às 11h.

Espaço para crianças

As crianças também terão espaço na programação. A atividade Cucina Bambino – A Fantástica Fábrica de Biscoitos, conduzida pela chef Claide Rasseli, da Claids Biscoitos, será voltada para crianças entre 7 e 12 anos. Aliás, a oficina contará com duas turmas no sábado (21), às 10h e às 14h.

A organização ainda divulgará os locais, horários detalhados das atrações e o link para inscrições nas redes sociais oficiais do festival. Enquanto isso, a expectativa é que o evento atraia moradores e turistas interessados em vivenciar a cultura italiana presente na história e no cotidiano de Santa Teresa.

Com informações da assessoria de imprensa.