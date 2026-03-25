Festival reúne sabores do mar e aposta em torta gigante em Anchieta
Além disso, o festival vai além da gastronomia e se consolida como uma celebração da identidade local.
Anchieta entra no clima da Semana Santa com uma programação que une tradição, gastronomia e turismo no litoral Sul do Espírito Santo. O balneário de Castelhanos recebe, entre os dias 2 e 5 de abril, o 7º Festival Nos Passos da Torta Capixaba, evento que promete movimentar moradores e visitantes com experiências culturais e sabores típicos da culinária capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Logo na chegada, o público encontra um ambiente marcado pelos aromas do mar e pelo uso das tradicionais panelas de barro. Além disso, o festival vai além da gastronomia e se consolida como uma celebração da identidade local. Um dos principais destaques desta edição é a produção da torta capixaba gigante, que deve ultrapassar os 160 quilos. Aliás, a preparação fica sob responsabilidade da chef Kênia Mota, que representa a Associação Castelhanos em Ação.
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Pelo segundo ano consecutivo, a torta será feita em panela de barro, símbolo cultural do Espírito Santo, produzida artesanalmente pelas Paneleiras de Goiabeiras. Dessa forma, o evento reforça o resgate das tradições e valoriza práticas históricas da culinária capixaba. Segundo a chef, o preparo carrega memória, história e pertencimento.
Torta gigante e programação gastronômica
Durante o festival, os visitantes poderão experimentar diferentes versões da torta capixaba, com valores que variam entre R$ 65 e R$ 220. As opções incluem desde a receita clássica, com bacalhau e palmito, até combinações mais elaboradas com camarão, siri e sururu. Além disso, quem quiser levar a experiência para casa poderá adquirir a panela de barro junto com o prato.
No entanto, a programação gastronômica também inclui pratos como arroz de polvo, moqueca e camarão ao creme de mandioca. Enquanto isso, petiscos como bolinho de bacalhau dividem espaço com novidades criativas, como o Hot de Torta Capixaba, releitura contemporânea apresentada pelo Taiyo Sushi. Ao mesmo tempo, a praça de alimentação contará com food trucks e opções variadas, incluindo hambúrgueres, culinária japonesa, sorvetes, drinks e cervejas artesanais.
No período noturno, o festival ganha ainda mais movimento com atrações musicais que vão do MPB ao rock. Inclusive, um dos momentos mais aguardados acontece no sábado (4), quando a chef Kênia Mota recebe o chef João Carlos Butske, de Nova Venécia, reconhecido internacionalmente por sua atuação na panificação.
Festival Nos Passos da Torta Capixaba
Já no domingo (5), a programação se volta especialmente para as famílias. Aliás, a partir das 19h, a Vila da Páscoa promove atividades para o público infantil, como caça aos ovos e brincadeiras ao som da Banda da Flor, criando um ambiente lúdico e acolhedor.
Portanto, o 7º Festival Nos Passos da Torta Capixaba é realizado pela Associação Castelhanos em Ação e pelo Instituto Cultura, Esporte e Companhia, com organização da HCL Produções e apoio da Prefeitura de Anchieta e do Governo do Estado.
Confira a programação completa!
Quinta-feira (2)
- 19h – Abertura
- 20h – Show com Reder Matos
- 0h – Fechamento
Sexta-feira (3)
- 18h – Abertura
- 19h – Preparo da Maior Torta Capixaba
- 19h – MPB com Mirella Moreira
- 22h – Show com Serginho Oliveira
- 0h – Fechamento
Sábado (4)
- 18h – Abertura
- 19h – Chef Kênia Mota recebe Chef João Carlos Butske
- 20h – Show com Wender Dalton e Banda
- 22h – Show com Rising Rock Band
- 0h – Fechamento
Domingo (5)
- 18h – Abertura
- 19h – Vila da Páscoa (caça aos ovos e brinquedos cantados com Banda da Flor)
- 20h – Show com Hermessom Leite
- 23h – Encerramento
Serviço
7º Festival Nos Passos da Torta Capixaba
- Local: Balneário de Castelhanos, Anchieta (ES)
- Data: 02 a 05 de abril de 2026
- Entrada: Gratuita
Horários de funcionamento:
- Quinta-feira (2): 18h às 22h
- Sexta-feira (3): 18h às 00h
- Sábado (4): 18h às 00h
- Domingo (5): 18h às 23h
Destaque especial:
- Sexta-feira (3), às 19h – Preparo ao vivo da maior torta capixaba do mundo, em panela de barro. Valores das tortas: de R$ 65 a R$ 220
Com informações da assessoria de imprensa.
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