Festival transforma Itapemirim no paraíso dos frutos do mar. Confira!

Anote na agenda: de 17 a 21 de abril, Itapemirim vai ser o ponto de encontro de quem ama boa comida, música e cultura! Em plena Semana Santa, a cidade capixaba recebe a 18ª edição do Festival Frutos do Mar, um dos eventos mais saborosos e animados do litoral sul do Espírito Santo.

Serão cinco dias intensos de aromas, sabores e experiências à beira-mar, com destaque para a gastronomia regional. O festival conta com 40 estandes, sendo 20 deles dedicados à culinária — moquecas caprichadas, camarões empanados, pratos criativos e muito mais, tudo preparado com frutos do mar fresquinhos e muito carinho.

Os outros 20 estandes valorizam o talento local, com artesanato, produtos regionais e bebidas artesanais que representam o melhor da economia criativa de Itapemirim.

À frente dessa explosão de sabores está o chef Hamilton Martins, presidente da Associação Gastronômica de Itapemirim e responsável pelo consagrado Restaurante 235, em Itaipava. Ele promete uma edição ainda mais surpreendente e cheia de sabor em 2025!

E pra completar a festa, tem shows ao vivo com muito samba, forró e ritmos brasileiros, garantindo aquele clima leve, animado e perfeito para toda a família.

Festival Frutos do Mar de Itapemirim

Data: De 17 a 21 de abril de 2025

Local: Praia de Itaipava, Itapemirim (ES)

Horário: A partir das 18h nos dias úteis e a partir das 12h no sábado e domingo

Entrada: Gratuita

Informações adicionais: Disponíveis nas redes oficiais da prefeitura de Itapemirim e da Associação Gastronômica de Itapemirim

