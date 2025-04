FIG 2025: primeiro lote esgota e vendas do segundo lote disparam

O Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2025 já é um sucesso antes mesmo de começar! Os organizadores anunciaram o esgotamento do primeiro lote de ingressos, consolidando o evento como um dos mais aguardados do estado. A procura pelos shows de Zé Ramalho, Marcelo Falcão e outras atrações foi tão grande que as vendas antecipadas superaram todas as expectativas das edições anteriores.

Diante do sucesso de vendas, o segundo lote já está disponível, mas com um alerta: a disponibilidade é limitada! Quem ainda não garantiu seu lugar deve correr para não ficar de fora dessa celebração da música e da cultura.

“Estamos extremamente felizes com a resposta do público! O esgotamento do primeiro lote é um reflexo da credibilidade do FIG e da ansiedade por esses shows incríveis. As vendas antecipadas deste ano já são as maiores de todas as edições, e isso nos dá uma expectativa gigantesca para o festival”, declarou o diretor do evento, Elias Carvalho.

Uma Experiência Sensorial Completa:

O FIG 2025 não é apenas sobre música. O festival se destaca por oferecer uma experiência completa, que envolve todos os sentidos. Além dos shows de Zé Ramalho e Marcelo Falcão, o público poderá desfrutar de:

Gastronomia de Excelência: Uma variedade de opções culinárias, com pratos que vão desde a culinária regional até as tendências da alta gastronomia.

Vinhos e Cervejas Artesanais: Uma seleção cuidadosa de rótulos para harmonizar com os sabores do festival.

Não Perca Tempo! Segundo Lote Limitado!

Devido à alta procura, os ingressos do segundo lote têm disponibilidade limitada. Garanta já o seu!

Atrações:

Sexta-feira (4 de julho): Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX

Sábado (5 de julho): Zé Ramalho, Um trio de covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX

Domingo (6 de julho): Roda de samba com entrada liberada ao público com praça gastronômica completa

Valores do Segundo Lote:

Inteira: R$ 320

Meia Social: R$ 160 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

Passaporte (para os dois dias de shows principais): R$ 250

Onde Comprar:

Online: https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES

https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES Pontos de venda físicos sem taxa

sem taxa Perfumaria BMQ ( Guaçuí ): Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí

): Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí Lumac ( Guaçuí ): Praça 25 de dezembro, 43, loja 1- centro – Guaçuí-ES

): Praça 25 de dezembro, 43, loja 1- centro – Guaçuí-ES Oakes ( Cachoeiro ): Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado

): Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado O Bendito – A Doceria ( Espera Feliz ): Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo a subida do hospital.

): Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo a subida do hospital. Óticas Diniz ( Vitória, Vila Velha, Serra )

) Lojas Origens (Vitória, Vila Velha)

Não deixe para a última hora! O FIG 2025 te espera com música, sabor e alegria.