FIG 2025: últimas horas de ingressos com taxa zero e no segundo lote

A corrida para garantir um lugar no Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2025 chega ao seu momento decisivo. Os organizadores alertam que HOJE, domingo (25), é o último dia para adquirir ingressos pelo site oficial sem a cobrança de taxa de serviço. A promoção exclusiva, válida somente até as 23h59, representa a chance de economizar e assegurar presença no evento mais aguardado do ano. Clique aqui e garanta já seu ingresso.

Além do benefício da taxa zero, o segundo lote de ingressos está chegando ao fim. A virada para um novo lote, com reajuste nos preços, pode acontecer a qualquer momento após o encerramento desta oferta.

O FIG 2025 promete transformar o Centro de Eventos de Guaçuí em um palco de celebração da música e da cultura, entre os dias 3 e 6 de julho. O festival traz uma programação robusta, com shows nacionais que atraem milhares de fãs e uma atmosfera mágica, inspirada no universo circense.

Destaques da Programação:

A grade de shows do FIG 2025 inclui nomes de peso da música brasileira:

Sexta-feira, 4 de julho: Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX.

Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX. Sábado, 5 de julho: Zé Ramalho, um trio de covers homenageando Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia, e DJ MANUX.

Zé Ramalho, um trio de covers homenageando Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia, e DJ MANUX. Domingo, 6 de julho: Entrada gratuita com uma roda de samba do Projeto Feijoada e a participação especial de Tunico da Vila (filho do Martinho da Vila).

O Festival de Inverno de Guaçuí vai além da música, oferecendo uma rica mistura de cultura, gastronomia e o charme do clima de inverno do Caparaó capixaba.

Última Oportunidade para Economizar:

Os ingressos para os dias de shows pagos podem ser adquiridos:

Online (SEM TAXA até 25/05, 23h59): https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES

https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES Pontos de venda físicos (sem taxa de serviço): Guaçuí: Perfumaria BMQ (Praça João Acacinho, 64, Centro) Cachoeiro: Oakes (Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado) Espera Feliz: O Bendito – A Doceria (Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo à subida do hospital) Vitória, Vila Velha, Serra: Óticas Diniz Vitória, Vila Velha: Lojas Origens



Atenção: A meia-entrada solidária é válida mediante a doação de 2kg de alimento não perecível. A promoção de taxa zero é aplicável apenas ao valor do ingresso, não englobando taxas de parcelamento no cartão.

Garanta sua presença no FIG 2025 e faça parte deste espetáculo!