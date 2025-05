Guaçuí: Festival Sabores do Caparaó apresenta os pratos do evento

Na última quarta-feira (22), o Festival Sabores do Caparaó, que acontece entre os dias 19 e 21 de junho, no Centro de Eventos de Guaçuí, apresentou os pratos participantes do evento.

De acordo com a organização, serão 15 estabelecimentos, que vão oferecer ao público do Sabores do Caparaó uma experiência gastronômica única, acompanhada de boa música e o frio charmoso da região.

O presidente do Instituto Panela de Barro, Chef Alessandro Eller, a expectativa é apresentar o que o Caparaó tem de melhor. “O Festival Sabores do Caparaó inicia por Guaçuí e vamos passar por outros três município. Vamos fazer uma grande festa da gastronomia, revelando os saberes e sabores de Guaçuí”, conta.

Para o secretário de Cultura, Turismo e Esportes de Guaçuí, John Kennedy, o evento é uma oportunidade para os turistas conheceram as opções gastronômicas da cidade.

“Esse tipo de evento movimenta tanto o restaurante quanto toda nossa gastronomia. Além da agricultura familiar e nosso artesanato, e movimentamos toda uma cadeia. E, consequentemente, todo o comércio da cidade e fazemos girar o dinheiro da nossa região”, destacou o secretário.

Além dos 15 restaurantes participantes, o evento contará ainda com três adegas, cerveja artesanal, agroindústria, artesanato e programação musical. Portanto, o evento terá entrada gratuita todos os dias.

“O Festival Sabores do Caparaó apresenta o Caparaó para o mundo. Aliás, teremos um espaço todo decorado, com iluminação cênica e tapete vermelho para receber o público com a gastronomia da região”, finalizou o executivo do Instituto Panela de Barro, Eduardo Destefani.

A organização é do Instituto Panela de Barro e conta com o apoio do AQUINOTICIAS.COM.

Confira alguns pratos do Festival Sabores do Caparaó!

Fotos: João Rafael/Drop Comunicação