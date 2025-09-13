Hoje é dia da maior caipirinha do ES no Festival da Cachaça em São Roque do Canaã

O Festival da Cachaça de São Roque do Canaã segue neste sábado (13), celebrando a bebida mais brasileira de todas. E para celebrar o Dia Nacional da Cachaça, a cidade vai preparar a maior caipirinha do Espírito Santo. O evento gratuito promete unir tradição, gastronomia e música em uma programação especial.
Além da caipirinha gigante às 17h, o destaque será o encontro do samba com a bebida mais brasileira: Tunico da Vila apresenta um espetáculo relembrando sucessos do pai. A noite segue com apresentações de Paulo Leite, Marcelo Ribeiro & Banda B e Lucas Viganô & Banda Brutaiada, encerrando em clima de celebração.
Confira a programação!
Sábado (13/09)
- 15h – Sassá e Edimar
- 17h – Preparação da maior caipirinha do Espírito Santo
- 18h – Tunico da Vila (cantando Martinho da Vila)
- 20h – Marcelo Ribeiro & Banda B
- 22h – Paulo Leite (homenagem a Sérgio Reis)
- 0h – Lucas Viganô & Banda Brutaiada
Serviço
Festival da Cachaça
- Local: Pátio de Eventos – Rua João Guerrini, Bairro Vila Verde – São Roque do Canaã
- Data: 13 de setembro
- Horário: a partir das 15h
- Entrada gratuita
