Hoje é dia da maior caipirinha do ES no Festival da Cachaça em São Roque do Canaã

Além da caipirinha gigante às 17h, o destaque será o encontro do samba com a bebida mais brasileira: Tunico da Vila apresenta um espetáculo relembrando sucessos do pai

Foto: Ilustrativa/Pixabay

O Festival da Cachaça de São Roque do Canaã segue neste sábado (13), celebrando a bebida mais brasileira de todas. E para celebrar o Dia Nacional da Cachaça, a cidade vai preparar a maior caipirinha do Espírito Santo. O evento gratuito promete unir tradição, gastronomia e música em uma programação especial.

Além da caipirinha gigante às 17h, o destaque será o encontro do samba com a bebida mais brasileira: Tunico da Vila apresenta um espetáculo relembrando sucessos do pai. A noite segue com apresentações de Paulo Leite, Marcelo Ribeiro & Banda B e Lucas Viganô & Banda Brutaiada, encerrando em clima de celebração.

Confira a programação!

Sábado (13/09)

  • 15h – Sassá e Edimar
  • 17h – Preparação da maior caipirinha do Espírito Santo
  • 18h – Tunico da Vila (cantando Martinho da Vila)
  • 20h – Marcelo Ribeiro & Banda B
  • 22h – Paulo Leite (homenagem a Sérgio Reis)
  • 0h – Lucas Viganô & Banda Brutaiada

Serviço

Festival da Cachaça

  • Local: Pátio de Eventos – Rua João Guerrini, Bairro Vila Verde – São Roque do Canaã
  • Data: 13 de setembro
  • Horário: a partir das 15h
  • Entrada gratuita

