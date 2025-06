Imperdível! Grupo Di Propósito agita véspera de feriado em Alegre

Para os amantes do pagode, a véspera de feriado de Corpus Christi tem destino certo: o Alto da Serra Butiquim. Localizado em Alegre, no Caparaó capixaba, o Alto da Serra preparou uma programação imperdível para mais uma edição do #BoraDePagodin.

O grupo Di Propósito, famoso por hits como “Manda Áudio”, “Para Tudo”, “Vai que Cola” e “Me Assume ou me Esquece”, se apresenta pela primeira vez na região do Caparaó e promete um show especial, a partir das 21 horas.

Com mais de 800 mil inscritos no YouTube e milhões de visualizações nas plataformas de streaming, o grupo brasiliense se consolidou como um dos maiores sucessos do gênero. Com uma trajetória marcada por sucessos ao lado de grandes nomes do pagode, como Mumuzinho, Ferrugem e Rodriguinho, o Di Propósito conquista fãs por onde passa.

A noite promete ser ainda mais animada com as apresentações de grupos regionais. De acordo com os organizadores a promessa é de casa cheia e os ingressos estão esgotando rápido. “Já estamos no quinto lote com mais de 70% do total de ingressos vendidos. Quem quiser participar dessa noite épica não pode perder tempo”, afirmou Salim Neto.

Os ingressos estão disponíveis para venda no site brasilticket.com.br. Além disso, há pontos físicos em Alegre, na Sorveteria Bão Dimais e Mainstreet Essencial; e em Guaçuí, na CH Stories. Já quem desejar entrar na lista pix, pode chamar no WhatsApp: (28) 99917-3724.

Alto da Serra Butiquim

Com um cardápio de delícias variadas, o Alto da Serra Butiquim fica na Rodovia BR 482, Km 5, Fazenda Santa Clara. O local chama atenção por seus pratos, mas também pela belíssima vista. De lá é possível ver vários pontos turísticos, como a pedra O Frade e A Freira. O local é confortável e oferece atendimento diferenciado.

No restaurante, é possível provar desde porções de torresmo com aipim, hambúrgueres gourmet, até risotos, camarões, picanha e filé mignon. Entre os destaques tem o prato Jangadeiro, um risoto de camarão empanado, e o queridinho do público que frequenta o local: o delicioso bolinho de costela.

Serviço – Di Propósito no #BoraDePagodin

Dia: 18/06

Hora: 21 horas

Local: Alto da Serra Butiquim, Alegre

Leia também: Riacho Doce: o paraíso escondido do ES que você precisa conhecer