Irupi recebe Sabores do Caparaó: três dias de música, café e culinária de raiz

A região do Caparaó capixaba continua a mostrar sua riqueza cultural, gastronômica e empreendedora por meio do Circuito Sabores do Caparaó, que promove o fortalecimento do turismo, valorização da identidade regional.
A partir deste sexta-feira (26) até o próximo domingo (28), a Princesinha do Caparaó será palco de uma celebração especial na Reta de Irupi. O evento, realizado pelo Instituto Panela de Barro em parceria com a Prefeitura de Irupi, terá entrada gratuita e contará com shows ao vivo, exposição e atração de cafés especiais, além de pratos tradicionais, Cervejas Artesanais e artesanato.
Uma oportunidade única para vivenciar a essência da cultura capixaba, com uma programação que valoriza o que há de melhor na terra do café, da culinária de raiz e do talento dos artistas capixabas.
O festival é mais que uma celebração à gastronomia; é uma verdadeira identidade na identidade do Espírito Santo. Os visitantes poderão experimentar pratos que refletem a história da região, além de novidades gastronômicas que agradam a todos os paladares.
A cultura do café será destaque com a exposição e extração de cafés especiais produzidos em Irupi.
Apoio e realização
O Festival Sabores do Caparaó é uma realização da Prefeitura de Irupi e do Instituto Panela de Barro – “O Espírito Santo inteiro cabe aqui”. Conta ainda com o apoio do Sebrae-ES e da ADERES, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas.
Serviço
Festival Sabores do Caparaó – Irupi
Quando: 26 a 28 de setembro de 2025
Local: Reta de Irupi
Entrada: Gratuita
Confira a programação completa!
Sexta-feira (26)
Local: Reta de Irupi
- 17:00 – Abertura da Feira Abertura da Praça de alimentação (Pratos especais, Pizzas e Massas, Comida de Boteco, Porções, Fogo de chão e muitas delícias)
- Espaço Mercearia – Doces & Sobremesas, Chocolate Artesanal, Cafés Especiais do Caparaó, Cachaça, charcutaria, pães, Confeitaria, Artesanato e muito mais.
- Cervejas Capixabas
Palco Caparaó
- 18h – Carol Brito (sertanejo)
- 20h – Wagner & Edmar (Brasilidades)
- 22h – Bruno Marlon e Gabriel & Lucas e Junior (À Vera)
Sábado (27)
Local: Reta de Irupi
- 16h – Abertura da Feira
Palco Caparaó
- 16h15 – Show Orquestra Municipal de Irupi
- 17h15 aula show com chef Nagem Abikair e alunos do curso “Jovem chef”
- 18h – Sol Maior (Pé de Serra)
- 20h – Auto-Reverce (Pop/Rock)
- 22h – Guilherme Otávio (Sertanejo)
Domingo (28)
Local: Reta de Irupi
- 11h – Abertura da Feira
Palco Caparaó
- 12h – Ariana (MPB)
- 14h – SambaÊh (Samba/Pagode)
- 17h – Matheus Machado (Sertanejo)
- 19h – Marcos e Willian (sertanejo)
