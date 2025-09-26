Irupi recebe Sabores do Caparaó: três dias de música, café e culinária de raiz

A região do Caparaó capixaba continua a mostrar sua riqueza cultural, gastronômica e empreendedora por meio do Circuito Sabores do Caparaó, que promove o fortalecimento do turismo, valorização da identidade regional.

A partir deste sexta-feira (26) até o próximo domingo (28), a Princesinha do Caparaó será palco de uma celebração especial na Reta de Irupi. O evento, realizado pelo Instituto Panela de Barro em parceria com a Prefeitura de Irupi, terá entrada gratuita e contará com shows ao vivo, exposição e atração de cafés especiais, além de pratos tradicionais, Cervejas Artesanais e artesanato.

Uma oportunidade única para vivenciar a essência da cultura capixaba, com uma programação que valoriza o que há de melhor na terra do café, da culinária de raiz e do talento dos artistas capixabas.

O festival é mais que uma celebração à gastronomia; é uma verdadeira identidade na identidade do Espírito Santo. Os visitantes poderão experimentar pratos que refletem a história da região, além de novidades gastronômicas que agradam a todos os paladares.

A cultura do café será destaque com a exposição e extração de cafés especiais produzidos em Irupi.

Apoio e realização

O Festival Sabores do Caparaó é uma realização da Prefeitura de Irupi e do Instituto Panela de Barro – “O Espírito Santo inteiro cabe aqui”. Conta ainda com o apoio do Sebrae-ES e da ADERES, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas.

Serviço

Festival Sabores do Caparaó – Irupi

Quando: 26 a 28 de setembro de 2025

Local: Reta de Irupi

Entrada: Gratuita

Confira a programação completa!

Sexta-feira (26)

Local: Reta de Irupi

17:00 – Abertura da Feira Abertura da Praça de alimentação (Pratos especais, Pizzas e Massas, Comida de Boteco, Porções, Fogo de chão e muitas delícias)

Espaço Mercearia – Doces & Sobremesas, Chocolate Artesanal, Cafés Especiais do Caparaó, Cachaça, charcutaria, pães, Confeitaria, Artesanato e muito mais.

Cervejas Capixabas

Palco Caparaó

18h – Carol Brito (sertanejo)

20h – Wagner & Edmar (Brasilidades)

22h – Bruno Marlon e Gabriel & Lucas e Junior (À Vera)

Sábado (27)

Local: Reta de Irupi

16h – Abertura da Feira

Palco Caparaó

16h15 – Show Orquestra Municipal de Irupi

17h15 aula show com chef Nagem Abikair e alunos do curso “Jovem chef”

18h – Sol Maior (Pé de Serra)

20h – Auto-Reverce (Pop/Rock)

22h – Guilherme Otávio (Sertanejo)

Domingo (28)

Local: Reta de Irupi

11h – Abertura da Feira

Palco Caparaó