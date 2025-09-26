Aqui Notícias
Irupi recebe Sabores do Caparaó: três dias de música, café e culinária de raiz

O festival é mais que uma celebração à gastronomia; é uma verdadeira identidade na identidade do Espírito Santo

Foto: Divulgação

A região do Caparaó capixaba continua a mostrar sua riqueza cultural, gastronômica e empreendedora por meio do Circuito Sabores do Caparaó, que promove o fortalecimento do turismo, valorização da identidade regional.

A partir deste sexta-feira (26) até o próximo domingo (28), a Princesinha do Caparaó será palco de uma celebração especial na Reta de Irupi. O evento, realizado pelo Instituto Panela de Barro em parceria com a Prefeitura de Irupi, terá entrada gratuita e contará com shows ao vivo, exposição e atração de cafés especiais, além de pratos tradicionais, Cervejas Artesanais e artesanato.

Uma oportunidade única para vivenciar a essência da cultura capixaba, com uma programação que valoriza o que há de melhor na terra do café, da culinária de raiz e do talento dos artistas capixabas.

O festival é mais que uma celebração à gastronomia; é uma verdadeira identidade na identidade do Espírito Santo. Os visitantes poderão experimentar pratos que refletem a história da região, além de novidades gastronômicas que agradam a todos os paladares.

A cultura do café será destaque com a exposição e extração de cafés especiais produzidos em Irupi.

Apoio e realização

O Festival Sabores do Caparaó é uma realização da Prefeitura de Irupi e do Instituto Panela de Barro – “O Espírito Santo inteiro cabe aqui”. Conta ainda com o apoio do Sebrae-ES e da ADERES, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas.

Serviço

Festival Sabores do Caparaó – Irupi

Quando: 26 a 28 de setembro de 2025

Local: Reta de Irupi

Entrada: Gratuita

Confira a programação completa!

Sexta-feira (26)

Local: Reta de Irupi

  • 17:00 – Abertura da Feira Abertura da Praça de alimentação (Pratos especais, Pizzas e Massas, Comida de Boteco, Porções, Fogo de chão e muitas delícias)
  • Espaço Mercearia – Doces & Sobremesas, Chocolate Artesanal, Cafés Especiais do Caparaó, Cachaça, charcutaria, pães, Confeitaria, Artesanato e muito mais.
  • Cervejas Capixabas

Palco Caparaó

  • 18h – Carol Brito (sertanejo)
  • 20h – Wagner & Edmar (Brasilidades)
  • 22h – Bruno Marlon e Gabriel & Lucas e Junior (À Vera)

Sábado (27)

Local: Reta de Irupi

  • 16h – Abertura da Feira

Palco Caparaó

  • 16h15 – Show Orquestra Municipal de Irupi
  • 17h15 aula show com chef Nagem Abikair e alunos do curso “Jovem chef”
  • 18h – Sol Maior (Pé de Serra)
  • 20h – Auto-Reverce (Pop/Rock)
  • 22h – Guilherme Otávio (Sertanejo)

Domingo (28)

Local: Reta de Irupi

  • 11h – Abertura da Feira

Palco Caparaó

  • 12h – Ariana (MPB)
  • 14h – SambaÊh (Samba/Pagode)
  • 17h – Matheus Machado (Sertanejo)
  • 19h – Marcos e Willian (sertanejo)

