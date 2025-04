Jardim da Páscoa encanta moradores e turistas em Domingos Martins

A época mais doce do ano está chegando e, para dar as boas-vindas, Domingos Martins realiza o Jardim da Páscoa, que acontece até o dia 20 de abril. O evento contará com uma decoração especial e uma programação voltada para toda a família, com atividades especialmente pensadas para o público infantil. O Coelho da Páscoa marcará presença no dia da inauguração e também aos sábados e domingos, em horários específicos.

Neste ano, o Jardim da Páscoa será realizado em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt, no centro da cidade. Dessa forma, o espaço está cuidadosamente preparado para encantar visitantes de todas as idades, especialmente as crianças, com diversos atrativos lúdicos e interativos.

Foto: Divulgação PMDM

Decoração temática e tradição alemã

O Jardim da Páscoa conta com personagens alusivos à data, incluindo coelhos de diferentes tamanhos e materiais, ovos coloridos, ninhos, guirlandas e cenouras. Um dos grandes destaques é a Osterbaum, tradicional árvore de Páscoa alemã, decorada com casquinhas de ovos pintadas. Além disso, estandes foram montados para a comercialização de artesanato temático, chocolates e doces artesanais.

A decoração da Praça Dr. Arthur Gerhardt é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e entidades locais. Os canteiros estão adornados com elementos típicos da Páscoa e detalhes que remetem à cultura alemã.

Arte e cultura em diferentes espaços

Além disso, outros pontos de Campinho também estão sendo preparados para a celebração. A Rua de Lazer receberá a Mostra de Arte de Páscoa, uma exposição iniciada em 2020 com a participação de artistas locais, que colaboraram na criação de ovos decorativos de diversos tamanhos e estilos. Já na Rua das Flores, visitantes poderão apreciar ovos pintados e decorados seguindo a técnica tradicional alemã.

Para a secretária de Cultura e Turismo, Maria da Penha Quinteiro Ribeiro Manso, um dos grandes destaques deste ano é a participação voluntária dos artistas locais. “Queremos valorizar e agradecer o empenho dos colaboradores e artistas voluntários, que dedicaram seu tempo para restaurar e criar peças, coelhos e pinturas manuais, enriquecendo ainda mais a decoração do evento”, destaca.

Diversão garantida para as crianças

No Domingo de Páscoa, 20 de abril, a diversão estará garantida com a tradicional Caça aos Ovos, que acontecerá a partir das 8h, no Jardim da Páscoa. A brincadeira, que encanta as crianças todos os anos, é gratuita e aberta ao público.

Domingos Martins preparou para mais um evento encantador, reforçando suas tradições culturais e proporcionando momentos inesquecíveis para moradores e turistas. Então, venha viver essa experiência no Jardim da Páscoa!

Foto: Divulgação PMDM

