João Gomes é uma das atrações da Festa de Venda Nova. Veja programação

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante anuncia a programação oficial da Festa de Emancipação Política, que acontece nos dias 10 e 11 de maio, reunindo atividades cívicas, esportivas e atrações musicais nacionais e locais. A comemoração celebra os 37 anos de Emancipação Política do Município, com dois dias de festa para todas as idades.

A programação começa no sábado (10), às 08h, com o tradicional hasteamento da bandeira e a largada da 6ª Corrida Kids, em frente à sede da Prefeitura. Às 9h30, acontece a Sessão Solene da Câmara Municipal. À tarde, às 16h, será a largada da 21ª Corrida Rústica, com trajeto de 7km saindo do Centro de Eventos Padre Cleto Caliman – o Polentão, finalizando no mesmo local da largada.

A abertura dos portões do Polentão será às 19h. As atrações começam às 20h, com o show de Rato Ventania e Seus Canalhas, seguido da abertura oficial da festa às 21h30. Na sequência, às 22h, sobe ao palco o cantor Raione, preparando o público para o aguardado show nacional de João Gomes, à meia-noite. Encerrando a noite de sábado, a cantora Taianna anima o público a partir da 1h30. Para o sábado, será necessária a compra de ingresso. Veja os detalhes abaixo.

No domingo (11), a entrada é franca e a festa continua com atrações musicais e ações beneficentes. A programação inicia às 14h com o show da dupla Wagner e Edmar, seguido do Sorteio Beneficente no valor total de 100 mil reais em dinheiro, que será realizado em prol do Rotary Club, Pastoral da Saúde, APAE e Instituto Jutta Batista da Silva. Serão dois prêmios de 15 mil cada e um de 70 mil. O ponto alto do domingo, que também é Dia das Mães, será às 18h com a atração nacional Cleiton & Camargo. Em seguida, às 20h, a banda local Os Breds fecha a programação da Festa.

Ingressos – sábado (10 de maio)

Os ingressos para o sábado custam R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, professores, idosos, doadores de sangue e pessoas com deficiência, mediante apresentação de documentação.

Pontos de venda presenciais (até sexta-feira, 09/05, às 17h):

Venda Nova do Imigrante

– Farmácia Santa Terezinha – Vila Betânea

– Tanea Modas – Centro

– Drogaria São João – São João de Viçosa

– Merim material de construção – São João de Viçosa

– Farmácia Santo Bento – Caxixe

Brejetuba

– Farmácia Ponto Certo

Venda online:

ZIG.TICKETS

Venda presencial no sábado (10/05):

– Na sede da Afepol, a partir das 10h. Autorizações para menores disponíveis no local.

– Importante: Menores de 18 anos só poderão acessar o evento acompanhados de um responsável legal, que assinará o termo de autorização. Ambos devem apresentar documento com foto.

Programação:

Sábado (10/05):

– 08h: Hasteamento da Bandeira + Corrida Kids (em frente à Prefeitura)

– 09h30: Sessão Solene da Câmara Municipal

– 16h: Corrida Rústica (Polentão)

– 20h: Show com Rato Ventania e Seus Canalhas

– 21h30: Abertura Oficial

– 22h: Show com Raione

– 00h: Show Nacional com João Gomes

– 01h30: Show com Taianna



Ingressos 10 de maio (sábado): R$ 40 / R$ 20 (meia)

– Início das vendas sexta (25/04)

– Vendas até sexta (09/05): nos pontos físicos

– Venda no sábado (10/05): na sede da Afepol, a partir das 10h.

– Online: ZIG.TICKETS

– Menores de idade: entrada apenas acompanhados de responsável.

Pontos de venda presenciais (até sexta-feira, 09/05, às 17h):

Venda Nova do Imigrante

– Farmácia Santa Terezinha – Vila Betânea

– Tanea Modas – Centro

– Drogaria São João – São João de Viçosa

– Merim material de construção – São João de Viçosa

– Farmácia Santo Bento – Caxixe

Brejetuba

– Farmácia Ponto Certo



Domingo (11/05) – Entrada Franca:

– 14h: Show com Wagner e Edmar

– 16h: Sorteio Beneficente (Rotary Club, Apae, Pastoral da Saúde e Instituto Jutta Batista da Silva)

– 18h: Show Nacional com Cleiton & Camargo

– 20h: Show com Os Breds

Informações sobre Corridas:

– Corrida Kids: Inscrição gratuita – até 150 crianças, de 4 a 17 anos, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

– Corrida Rústica: Inscrições até 05/05 pelo site www.megaatletas.com.br – Largada às 16h no Polentão.