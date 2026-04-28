Mamonas Assassinas ganham tributo especial no Festival de Inverno de Guaçuí

O público já pode se preparar para uma noite de nostalgia, humor e muita música no Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026. O show “Mamonas Assassinas – O Legado” promete levar ao palco, no dia 4 de junho, um tributo vibrante a uma das bandas mais marcantes da música brasileira, reunindo sucessos que atravessaram gerações e continuam conquistando fãs até hoje.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Confirmada na programação deste ano, a apresentação mantém vivo o repertório que consagrou os Mamonas Assassinas nos anos 1990. Na época, o grupo se destacou nacional e internacionalmente com letras irreverentes e críticas bem-humoradas ao cotidiano. Ainda hoje, músicas como “1406” e “Chopis Centis” seguem populares, sobretudo entre diferentes faixas etárias.

Leia também: Vai ao FIG 2026? Veja onde se hospedar com transfer grátis incluído

O projeto tem como principal objetivo preservar o legado artístico da banda. As composições ultrapassaram o humor característico e registraram, de forma criativa, aspectos da realidade brasileira.

Mamonas Assassinas – O Legado

Além disso, a família estruturou, ao longo dos anos, a profissionalização dos direitos autorais. A partir dessa organização, surgiram iniciativas como o Instituto Mamonas, o musical sobre a banda e o longa-metragem “Mamonas Assassinas – O Filme”. Atualmente, a equipe também desenvolve um novo filme e um documentário.

O projeto “Mamonas Assassinas – O Legado”, por sua vez, ganhou força durante as gravações do filme. A repercussão nas redes sociais despertou o interesse do público por apresentações ao vivo.

Desde então, o grupo iniciou uma turnê internacional, com apresentações na Europa, no Japão e em outros países.

Ingressos e datas do evento

O Festival de Inverno de Guaçuí acontece entre os dias 4 e 6 de junho, durante o feriado de Corpus Christi. Atualmente, a meia-entrada custa R$ 150 mediante apresentação de carteirinha. Além disso, a meia solidária está disponível por R$ 160, com a doação de dois quilos de alimento não perecível na portaria. Já o ingresso inteiro é vendido por R$ 300. O passaporte para os três dias do evento custa R$ 390.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.meubilhete.com.br. Além disso, também há pontos de venda físicos em Guaçuí, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim.

Inclusive, com estrutura temática, programação musical diversificada e ambientação inspirada em um dos maiores centros de entretenimento do mundo, o Festival de Inverno de Guaçuí busca ampliar a experiência do público e fortalecer o evento como um dos principais encontros culturais do inverno capixaba.

Ingressos estão no 2° lote

Aliás, os passaportes (que garantem acesso aos três dias de festa) e os ingressos individuais já estão rodando com os valores do segundo lote. Confira:

Passaporte (3 dias): R$ 400,00

R$ 400,00 Ingresso quinta-feira (Paulo Ricardo): R$ 180,00 (meia entrada social)

R$ 180,00 (meia entrada social) Ingresso sexta-feira (Alexandre Pires) : R$ 190,00 (meia entrada social)

: R$ 190,00 (meia entrada social) Ingresso sábado (Almir Sater): R$ 180,00 (meia entrada social)

Onde comprar

No entanto, para quem prefere a comodidade do celular, os ingressos estão disponíveis na plataforma LeBillet. Já para quem gosta de comprar presencialmente, os pontos de venda oficiais são a Perfumaria BMQ (Guaçuí), a Mainstreet Essencial (Alegre) e a Oakes Store, garantindo o atendimento do público em Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, no período noturno, as vendas continuam a todo vapor no Linus Sushi, em Guaçuí.

Portanto, as disputadas reservas exclusivas de mesas devem ser feitas diretamente com Wiviane Linus, pelo WhatsApp: (28) 99916-0396.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2026