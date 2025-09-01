Moqueca capixaba gigante será atração do festival em Anchieta

300 kg de peixe, 200 kg de tomate, 100kg de cebolam, 500 maços de coentro, 50 litros de azeite de oliva, 30 litros de óleo de urucum, 1kg de alho e 500 limões fazem parte da receita da mega moqueca capixaba que os capixabas e turistas vão poder provar de 4 a 7 de setembro no Balneário de Castelhanos, em Anchieta, durante a 9ª edição do Festival da Moqueca Capixaba.

O evento celebra o prato que é símbolo do Espírito Santo e orgulho do litoral sul, cuja origem remonta às raízes profundas da culinária indígena, enriquecida por influências portuguesas e africanas.

A técnica ancestral do “moquém”, em que peixes eram cozidos lentamente em estruturas rústicas, deu base à receita que, com ingredientes como cebola, coentro e tomate trazidos pelos portugueses, ganhou o sabor único preservado até hoje.

No festival, o prato é preparado como manda a tradição, na panela de barro artesanal das Paneleiras de Goiabeiras, preservando o sabor e a história de um dos maiores ícones da culinária brasileira.

Moqueca capixaba gigante

Uma das opções de consumo é provar a moqueca, feita na panela gigante, em panelinhas de barro colecionáveis. É possível comprar com antecedência, pelo valor de R$ 50. O público também poderá aproveitar uma praça de alimentação repleta de versões do prato como pastel ou poke de moqueca e outras delícias, como acarajé, coxinha de camarão, cocada, sorvete, pipoca, e doces.

O festival prepara aulas-show de gastronomia, shows e o Moquecão Cultural, um encontro vibrante de diferentes manifestações populares. Haverá também atividades de educação ambiental, feira de artesanato, caminhada à beira-mar, ações de adoção de animais e dois seminários temáticos: um sobre a nova rota turística de Anchieta e outro sobre a preservação da restinga. A programação completa será divulgada em breve.

Entre as novidades deste ano, destaque para o Passaporte Turístico de Anchieta, que vai conduzir visitantes aos principais pontos da cidade, reunindo carimbos, descontos e brindes que tornam a jornada ainda mais especial.

Serviço

9° Festival da Moqueca Capixaba