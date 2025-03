Natanzinho Lima em Cachoeiro: quinta-feira (3) terá virada de lote

Na próxima quinta-feira (3), vai ter virada de lote para todos os setores disponíveis para o show do cantor Natanzinho Lima e convidados em Cachoeiro. A expectativa é grande em todo o Sul do Estado para o maior evento de arrocha do Brasil.

No palco, o cantor Natanzinho Lima recebe o cantor que acabou de lançar o seu mais novo DVD: Heito Costa, que por onde passa arrasta multidão com a sua música romântica e as dancinhas mais irreverentes.

Quem também está confirmado é o cantor Glauco que chega com o seu swing para sacudir o parque de exposições. No palco Paula Neves comanda a turma que fará participação especial, colocando todo mundo para dançar, escaladas para esse super evento, estão: Os Magnatas, Jessica Patroa da Farra, Os Patrões e Dj Wesley Santos.

As últimas unidades do 3º lote estarão disponíveis até às 23h59 de quarta-feira (2). Os ingressos estão sendo vendidos on-line pelo site virtualticket ou nos pontos de vendas credenciados e tem 3 setores disponíveis.

Pista Premium que está no 3º lote, Frontstage que também está no 3º lote e lounges para grupo de pessoas. Os ingressos são limitados.

Natanzinho Lima em Cachoeiro

Preparem-se para uma noite de muito brega e arrocha, porque o dia 11 de abril será inesquecível!

O Parque de Exposições de Cachoeiro vai tremer com o showzaço de Natanzinho Lima e Heitor Costa no evento Brega No 12.

Cachoeiro será a primeira cidade a receber a label dos artistas. O Brega No Brasil 12 vai rodar todo o Brasil, e a escolha de Cachoeiro como ponto de partida desse projeto que promete ser um sucesso absoluto é um reconhecimento da força da cultura e da receptividade do público da cidade.

Serviço

Brega no 12 com Natanzinho Lima

Data: 11 de abril

Local: Parque de Exposições de Cachoeiro

Ingressos: www.virtualticket.com.br

Pontos de vendas:

Cachoeiro: Oriento Joias (Centro / Perim Center)

Marataízes: Ótica da Corujinha

Castelo: Tanea Multimarcas

Contato para Lounges: (27) 99669-6371