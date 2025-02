No clima da folia! Penha Roots terá venda de ingressos exclusiva

O Carnaval em todo o Brasil começa nesta sexta-feira (28), e o Penha Roots não ficará fora da folia! A partir desta sexta-feira (28) até a próxima terça-feira (4), haverá uma promoção exclusiva e limitada na venda de ingressos do festival das montanhas do Caparaó.

Para entrar no clima da folia, os ingressos serão vendidos sem taxa para as compras online, e essa é uma oportunidade única de garantir o ingresso digital, sem sair de casa e no preço que cabe no bolso.

Festival Penha Roots

O Penha Roots, festival que conquistou corações em 2024, está de volta em grande estilo para sua edição de 2025. O evento acontecerá no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, Espírito Santo, durante um feriadão especial, entre os dias 18 e 20 de abril.

Com uma programação repleta de grandes nomes da música brasileira, o festival Penha Roots vai transformar o final de semana que une a Sexta-Feira Santa ao feriado de Tiradentes em uma experiência cultural única.

Line-up Penha Roots

Na sexta-feira (18), o palco do Penha Roots será dominado pelo icônico grupo de rap Oriente, acompanhado das bandas capixabas Makossa e Macucos. Já no sábado (19), é a vez da energia contagiante de Falamansa dividir a cena com a banda Alldeia e o veterano grupo Só Parênt, de Juiz de Fora, com mais de duas décadas de trajetória. O encerramento, no domingo (20), ficará por conta do reggae inconfundível de Planta & Raiz, ao lado de Forró Bemtivi e Roça Nova, banda premiada como revelação do Festival João Rock.

Estrutura e atrações

Além dos shows, o Penha Roots promete uma experiência completa, com uma megaestrutura que combina segurança, conforto e uma rica diversidade gastronômica.

E não é só o festival que encanta: Patrimônio da Penha, vizinho ao Parque Nacional do Caparaó, oferece uma charmosa imersão em cultura e natureza. Cachoeiras cristalinas como as do Arco-Íris, Vó Tuti e Beija-Flor, além de uma comunidade artística e gastronômica vibrante, que fazem da Vila um destino imperdível.

Serviço

Festival Penha Roots

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Valores 2° Lote

• Individual Meia-entrada: R$ 90

• Individual Meia social: R$ 95 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

• Pacote para os três dias de Penha Roots: R$ 240,00

• Pacote para dois dias combinados – R$ 175,00

Onde Comprar:

– Online: brasilticket.com.br (sujeito à taxa de serviço)

– Pontos Físicos (sem taxa)

• Patrimônio da Penha: Eco Posto da Serra e Cachoeira Vó Tuti

• Outras cidades:

Alegre – Império das Utilidades

Guaçuí – CH Store

Cachoeiro de Itapemirim – Five Informática (Perim Center)

Espera Feliz/MG – Passo Forte Modas e Acessórios

Carangola/MG – 4 Estações/Life Men

Itaperuna/RJ – Escritório Bar

Vitória/ES – JEF Calçados – 1° Piso Shopping Vitória

. Comissários oficiais

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais

