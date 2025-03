“O Penha Roots é a nossa casa”: banda Alldeia celebra participação

Com 17 anos de estrada e agora com a volta da formação original, a banda Alldeia se prepara para mais uma edição do Festival Penha Roots. O evento acontecerá no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, durante um feriadão especial, entre os dias 18 e 20 de abril.

“O Penha Roots já é nossa casa! Tocamos em todas as edições e a expectativa é sempre altíssima. É um evento que tem a nossa vibe, reúne pessoas da mesma energia e celebra a música com muita paz e amor. Para nós, é sempre um prazer estar nesse festival tão especial”, diz o vocalista Thiago Alldeia.

E por tocar em casa, a expectativa da banda é ainda maior. “A Penha faz parte da nossa história. Foram muitos shows marcantes no Carnaval, na virada do ano, no Festival Holístico Penha Roots e em tantos outros momentos. Seja no palco ou ao redor da fogueira com amigos, sempre fomos muito bem acolhidos, fizemos conexões incríveis e nos inspiramos para compor sobre a Serra do Caparaó́. Tanto que já lançamos uma música em homenagem à vila: “Eu Vou Lá na Penha” (confira AQUI)”, pontua Thiago.

Para o evento, o público será convidado a passear pelos 17 anos de história da banda. “Vamos trazer músicas autorais que marcaram os 17 anos da Aldeia, como: “Praias e Cachoeiras”, “Minha Menina”, além dos lançamentos mais recentes, como: “Menina Cacheada” e “Eu Voo”. Será́ uma apresentação cheia de boas vibrações e conexão com o público”, continua o vocalista.

Formação original

Para 2025, a banda Alldeia vem com novidades. “Neste ano comemoramos 17 anos de banda e, para celebrar essa trajetória, estamos retornando com nossa formação original, trazendo de volta aquela energia e sonoridade alto astral que sempre marcaram nossa identidade. Além disso, temos um lançamento especial já marcado: no dia 20 de marco, chega o single e videoclipe de “Eu Voo”, uma música que fala sobre aventura, superação e autoestima”, explica Thiago.

Confira o link para o pré-save AQUI.

Ficou com vontade de conferir essa comemoração. A banda será uma das atrações do Festival Penha Roots. “Se o Penha Roots é forró e reggae, então nosso último lançamento “Menina Cacheada” não pode faltar! A música mistura esses dois estilos de uma forma muito especial, trazendo uma vibe envolvente e uma letra que valoriza os cabelos afro”, completa.

Quer conferir o clipe da canção. Clique AQUI!

Serviço

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Valores 2° Lote

• Individual Meia-entrada: R$ 90

• Individual Meia social: R$ 95 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

• Pacote para os três dias de Penha Roots: R$ 240,00

• Pacote para dois dias combinados – R$ 175,00

Onde Comprar:

– Online: brasilticket.com.br (sujeito à taxa de serviço)

– Pontos Físicos (sem taxa)

• Patrimônio da Penha: Eco Posto da Serra e Cachoeira Vó Tuti

• Outras cidades:

Alegre – Império das Utilidades

Guaçuí – CH Store

Cachoeiro de Itapemirim – Five Informática (Perim Center)

Espera Feliz/MG – Passo Forte Modas e Acessórios

Carangola/MG – 4 Estações/Life Men

Itaperuna/RJ – Escritório Bar

Vitória/ES – JEF Calçados – 1° Piso Shopping Vitória

E Comissários oficiais.

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais