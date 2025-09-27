Orquestra e aula-show de culinária animam o sábado (27) no "Sabores do Caparaó"

A Reta de Irupi será o ponto de encontro dos apreciadores da cultura, da gastronomia e do turismo do Caparaó capixaba neste sábado (27). O Circuito Sabores do Caparaó chega ao seu segundo dia no município de Irupi. O evento, que começou nesta sexta-feira (26) e vai até domingo (28), tem entrada gratuita e conta com uma vasta programação.

A primeira noite foi um sucesso

Sábado com música, culinária e cafés especiais

As atrações buscam fortalecer a identidade regional e valorizar a tradição do café de montanha. A feira abre às 16h, seguida de uma sequência de apresentações no Palco Caparaó:

16h15 – Orquestra Municipal de Irupi

– Orquestra Municipal de Irupi 17h15 – Aula-show com o chef Nagem Abikair e alunos do curso “Jovem Chef”

– Aula-show com o chef Nagem Abikair e alunos do curso “Jovem Chef” 18h – Banda Sol Maior (forró pé de serra)

– Banda Sol Maior (forró pé de serra) 20h – Auto-Reverce (pop/rock)

– Auto-Reverce (pop/rock) 22h – Guilherme Otávio (sertanejo)

Experiência gastronômica completa

Além da música, os visitantes poderão saborear pratos tradicionais, cervejas artesanais e cafés especiais produzidos na região, que são extraídos e servidos em demonstrações ao vivo. O espaço também reúne peças do artesanato local.

Encerramento no domingo

O festival se encerra neste domingo (28), a partir das 11h, com nova abertura da feira e shows de Ariana (MPB, 12h), SambaÊh (samba/pagode, 14h), Matheus Machado (sertanejo, 17h) e Marcos e Willian (sertanejo, 19h).

O Festival Sabores do Caparaó é uma realização da Prefeitura de Irupi e do Instituto Panela de Barro – “O Espírito Santo inteiro cabe aqui”. Conta ainda com o apoio do Sebrae-ES e da ADERES, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas.