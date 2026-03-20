Pagode do Adame promete agitar o público de Cachoeiro neste sábado
O evento, que começa às 22h, contará também com a presença do Grupo Koisa Nossa e DJ Willian Oliveira, garantindo uma noite de muito ritmo e animação.
Quem procura diversão em Cachoeiro de Itapemirim, o destino deste sábado é o Espaço Beach, que recebe o grupo Pagode do Adame. O evento, que começa às 22h, contará também com a presença do Grupo Koisa Nossa e DJ Willian Oliveira, garantindo uma noite de muito ritmo e animação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Se você não garantiu seu ingresso, ainda tem tempo! Eles estão disponíveis no terceiro lote, com duas opções de setores: o setor único (pista – R$ 35,00) e o camarote (R$ 60,00), para quem deseja uma experiência mais exclusiva. Os ingressos estão sendo vendidos no site da Sympla.
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Os organizadores esperam um grande público, já que o Pagode do Adame é um dos nomes mais queridos pelos fãs de pagode na região. Se você é apaixonado por um bom pagode, este é o evento para você! Com um line-up de peso e um ambiente descontraído, o sábado promete ser uma verdadeira festa.
Para mais informações e aquisição de ingressos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (28) 99941 5151.
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