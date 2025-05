Para entrar no clima! FIG 2025 lança playlist oficial no Spotify!

Está chegando a hora de viver dias inesquecíveis no Festival de Inverno de Guaçuí — FIG 2025 e nada melhor do que já ir entrando no clima com uma playlist feita sob medida pra essa experiência!

A organização do FIG 2025 lançou a playlist oficial no Spotify com sucessos dos artistas que vão agitar o Parque de Exposições entre os dias 3 e 6 de julho. Tem clássicos de Zé Ramalho, hits cheios de energia com Marcelo Falcão, além de músicas das outras atrações que vão marcar presença no evento.

Então, é só dar o play e começar a contagem regressiva com muito estilo (e som de qualidade, claro)! Para acessar as músicas basta clicar no link: Clique aqui para ouvir no Spotify

Além de aquecer os motores para o festival, a playlist é uma ótima pedida pra animar a estrada rumo a Guaçuí, embalar aquele esquenta com os amigos ou curtir o clima de inverno com trilha sonora de respeito.

Então já sabe: dá o play, aumenta o volume e vem com a gente nessa contagem regressiva pro FIG 2025!

Online: Festival de Inverno de Guaçuí 2025 – Guaçuí, Espírito Santo – 03, Julho, 2025 | LeBillet

Pontos de venda físicos sem taxa Perfumaria BMQ (Guaçuí): Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí Oakes (Cachoeiro): Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado O Bendito – A Doceria (Espera Feliz): Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo a subida do hospital. Óticas Diniz (Vitória, Vila Velha, Serra) Lojas Origens (Vitória, Vila Velha)

FIG 2025: um espetáculo de festival

O FIG 2025 promete ser um evento único, com uma programação incrível e uma atmosfera mágica, inspirada na magia do circo. Então, não perca a chance de fazer parte dessa experiência!

4 de julho (sexta-feira): Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX

5 de julho (sábado): Zé Ramalho, Trio de Covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX

6 de julho (domingo / entrada gratuita): Roda de samba com Projeto Feijoada + participação especial de Tunico da Vila (filho do Martinho da Vila).

Meia entrada solidária: mediante a doação de 2kg de alimento não perecível.

