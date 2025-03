Penha Roots: Forró Bemtivi promete aquecer as noites frias do Caparaó

Para aquecer as noites frias do Caparaó capixaba, o grupo Forró Bemtivi promete um repertório digno da região. A banda será uma das atrações do Festival Penha Roots, que acontece em Patrimônio de Penha, no município de Divino de São Lourenço, entre os dias 18 a 20 de abril.

O vocalista da banda, Vinícius Caranga, revela que o grupo está ansioso pela apresentação. “Estamos ansiosos. Tocamos em Patrimônio da Penha há 20 anos atrás. Estamos com saudades e prometemos não deixar ninguém parado”, garante.

Por ser um local que alia a natureza com o ar bucólico de uma vilazinha, Vinícius disse que é inspirador. “Ter o cenário da natureza para nós, que somos tão urbanos e vivemos em meio ao caos da cidade grande é inspirador e um privilégio”, continua.

“O público pode esperar muito forró e animação para esquentar as noites frias do Caparaó. Estamos muito animados”, conta. Quanto ao repertório, o vocalista disse que não faltarão as canções dos últimos discos da banda. “E é claro, clássicos do pé de serra”, completa.

Forró Bemtivi está em fase final da gravação do quatro disco, que fica pronto no fim deste mês de março, e será lançado durante o Festival Penha Roots.

Serviço

Quando: 18, 19 e 20 de abril de 2025.

Onde: Área de Exposição em Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço (ES).

Valores 2° Lote

• Individual Meia-entrada: R$ 90

• Individual Meia social: R$ 95 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)

• Pacote para os três dias de Penha Roots: R$ 240,00

• Pacote para dois dias combinados – R$ 175,00

Onde Comprar:

– Online: brasilticket.com.br (sujeito à taxa de serviço)

– Pontos Físicos (sem taxa)

• Patrimônio da Penha: Eco Posto da Serra e Cachoeira Vó Tuti

• Outras cidades:

Alegre – Império das Utilidades

Guaçuí – CH Store

Cachoeiro de Itapemirim – Five Informática (Perim Center)

Espera Feliz/MG – Passo Forte Modas e Acessórios

Carangola/MG – 4 Estações/Life Men

Itaperuna/RJ – Escritório Bar

Vitória/ES – JEF Calçados – 1° Piso Shopping Vitória

E Comissários oficiais.

Mais Informações:

(27) 99807-2285

[email protected] e @penharoots nas redes sociais