Planta & Raiz encerra edição do Penha Roots neste domingo (20)

O Festival Penha Roots chega ao fim neste domingo (20), depois de dois dias de muita música e boa gastronomia no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço. O evento reuniu grandes nomes da música capixaba e nacional, que agradou o público que curtiu os dias de festa.

Para encerrar em grande estilo, neste domingo (20), quem sobe ao palco e a banda Roça Nova. O vocalista Pedro Tasca conta que Patrimônio da Penha fez parte da história do grupo. “Eu, o João e o Marco morávamos aqui quando criamos nosso primeiro álbum, a base de todo nosso som. Quando os meninos se reúnem aqui é sempre uma experiência única, porque as pessoas sempre nos abraçaram como um projeto local, cantando e dançando efusivamente todas as músicas. Dessa vez o espetáculo musical mais icônico do Caparaó vai tomar sede no maior festival da região, pela primeira vez, e estamos muito ansiosos por isso”, diz.

Em seguida, o grupo Forró Bemtivi apresenta grandes sucessos para fazer o público dançar. O vocalista da banda, Vinícius Caranga, revela que o grupo está ansioso pela apresentação. “Estamos ansiosos. Tocamos em Patrimônio da Penha há 20 anos atrás. Estamos com saudades e prometemos não deixar ninguém parado”, garante.

“O público pode esperar muito forró e animação para esquentar as noites frias do Caparaó. Estamos muito animados”, conta. Quanto ao repertório, o vocalista disse que não faltarão as canções dos últimos discos da banda. “E é claro, clássicos do pé de serra”, completa.

Planta & Raiz encerra o Penha Roots

Zeider, vocalista da banda, diz não ver a hora de apresentar no Espírito Santo. “Nossa expectativa para a apresentação no Penha Roots é altíssima. Um lugar lindo, um paraíso maravilhoso com esse público do Espírito Santo que a gente ama. Não vejo a hora de poder estar nessa terra abençoada para fazer música e celebrar a vida”.

Sobre o show em Patrimônio da Penha, o vocalista pontuou que o clima roots é tudo que as bandas precisam para fazer um grande show. “A gente adora chegar nos lugares em que a vibração é altíssima. Lugares também que visualmente tranquilizam o nosso coração, nos levam a ter pensamentos e memórias de lugares da vida que a gente passou e que a gente ama. Então, isso é muito importante, com certeza. A natureza, com o ar de simplicidade e aquele clima roots é tudo que a galera do reggae precisa para fazer um showzaço”, continua.

“O público pode esperar a maior vibração da nossa vida. Estamos num momento muito maravilhoso, indo pra 27 anos de carreira. Tem muita história para contar e a musicalidade tá tinindo. Tá tudo na ponta da agulha”, garante Zeider.