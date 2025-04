Quase tudo pronto para Cachoeiro receber o ‘Brega No 12’

A mega estrutura para receber o maior evento de Arrocha do Brasil em Cachoeiro de Itapemirim, o ‘Brega No 12’ já está sendo montada desde a última no parque de exposições do município.

Os organizadores garantem que será a maior estrutura já vista no Sul do Estado. Serão mais de 160 metros de led e 1.200 metros de malhas pretas, que vão encapar o teto e toda a estrutura de Q 30 do palco, que é um dos maiores já visto na região.

“Realmente as pessoas vão se impressionar com a quantidade de led que será montado no palco e pro lado de fora, proporcionando cenas que vão fazer o público delirar”, resume Ramon Silveira, um dos organizadores do evento.

No palco o cantor Natanzinho Lima recebe o cantor Heitor Costa, que acabou de lançar o seu mais novo DVD e que por onde passa arrasta multidão com a sua música romântica e as dancinhas mais irreverentes.

Quem também está confirmado é o cantor Glauco, que chega com o seu swing para sacudir o parque de exposições. Na abertura do evento a cantora Paula Neves comanda a turma que fará participação especial, colocando todo mundo para dançar, escaladas para esse super evento, estão: Os Magnatas, Jessica Patroa da Farra, Os Patrões e Dj Wesley Santos.

Os ingressos estão disponíveis nos setores: Pista Premium, que está no 4º lote; Frontstage que também está no 4º lote; e Lounges para grupo de pessoas. Os ingressos são limitados.

Cachoeiro será a primeira cidade a receber a label dos artistas no Espírito Santo. O Brega No Brasil 12 vai rodar todo o Brasil, as cidades de Manaus e Teresina receberam o projeto e tiveram ingressos esgotados.

Serviço

Brega no 12 com Natanzinho Lima

Data: 11 de abril

Local: Parque de Exposições de Cachoeiro

Ingressos: www.virtualticket.com.br

Pontos de vendas:

Cachoeiro: Oriento Joias (Centro / Perim Center)

Marataizes: Ótica da Corujinha

Castelo: Tanea Multimarcas

Contato para Lounges: (27) 99669-6371