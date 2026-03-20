Quer ir ao FIG 2026? Veja como garantir seu ingresso em até 3x sem juros
Com a possibilidade de pagamento em até 3x sem juros, você pode se preparar para três dias de música, encontros e uma experiência repleta de atrações imperdíveis.
O Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026 está cada vez mais próximo, e agora ficou ainda mais fácil garantir sua entrada para o evento que promete agitar o coração do Caparaó. Com a possibilidade de pagamento em até 3x sem juros, você pode se preparar para três dias de música, encontros e uma experiência repleta de atrações imperdíveis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento, que une grandes shows, gastronomia de excelência e o glamour da magia de Las Vegas, trará uma fusão de cultura, diversão e entretenimento para Guaçuí. Com uma programação que promete encantar o público, o FIG 2026 oferece uma vivência completa, em um ambiente que combina luzes, música e toda a energia de Vegas, criando uma atmosfera inesquecível.
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Se você já sabe que não vai perder o evento, por que esperar mais? Garanta seu ingresso agora mesmo e prepare-se para viver momentos de pura magia. Para garantir sua entrada, pode encontrar ingressos nos seguintes pontos de venda:
- Guaçuí:
- BMQ Perfumaria – Praça João Acacinho, 64
- Linus Sushi – Av. Espírito Santo, 107
- Alegre:
- Mainstreet – Rua Dr. Wanderley, 206, Centro
- Cachoeiro de Itapemirim:
- Oakes Store – Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho
- Vitória e Vila Velha:
- Ótica Diniz – Shopping
Para informações sobre mesas e reservas, entre em contato com Wiviane pelo número (28) 99916-0396.
Três noites mágicas com o brilho de Las Vegas
À primeira vista, a união entre o clima das montanhas capixabas e o brilho de Las Vegas pode soar improvável. No entanto, é exatamente dessa fusão que nasce o conceito do Festival de Inverno de Guaçuí 2026. Aliás, a proposta parte de uma pergunta central: por que Vegas em Guaçuí?, e responde com uma experiência temática que aposta na sensação, na ambientação e na imersão do público.
Inclusive, a inspiração em Las Vegas não está ligada ao jogo em si, mas à ideia de espetáculo. Luzes marcantes, tons dourados, cenografia detalhada e referências clássicas do universo dos cassinos ajudam a transformar o espaço do festival em um grande palco visual. Assim, cada noite ganha identidade própria, criando uma atmosfera que dialoga com o entretenimento, a música e a expectativa do público.
Portanto, a estrutura temática aparece na decoração, na iluminação e na organização dos espaços, pensados para estimular a sensação de encantamento desde a chegada do público. Dessa forma, o Festival de Inverno não se limita a shows musicais, mas propõe uma vivência completa, em que cenário e programação caminham juntos.
Com isso, o FIG 2026 aposta na chamada “magia” como elemento central: a magia do encontro entre culturas, da transformação do espaço e da experiência compartilhada. Aliás, o festival recria seu espírito de espetáculo dentro do contexto único de Guaçuí, reforçando o evento como motor cultural, turístico e criativo da região.
Serviço
Festival de Inverno de Guaçuí 2026
- Data: 4 a 6 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi).
- Local: Centro de Convenções de Guaçuí.
- Atrações: Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Mamonas Assassinas – O Legado, e Dallas Country.
Onde comprar
- On-line: https://lebillet.com.br/group/festival-de-inverno-de-gua%C3%A7u%C3%AD-2026
- Ponto de Venda Físico (Dia): Perfumaria BMQ (Guaçuí), Mainstreet Essencial (Alegre), Oakes Store (Cachoeiro de Itapemirim) e Ótica Diniz – Shopping Vitória e Vila Velha.
- Ponto de Venda Físico (Noite): Linus Sushi (Guaçuí)
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