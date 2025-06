RuralturES 2025 abre inscrições para expositores; veja como participar

A 5ª edição da Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES 2025) está com inscrições abertas para expositores a partir desta segunda-feira (23). Os interessados em participar do evento podem se inscrever até o dia 14 de julho por meio do link oficial: https://ruraltures.com.br/faca-sua-inscricao/.

A Feira será realizada entre os dias 14 e 17 de agosto, no Distrito Turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, nas Montanhas Capixabas. Reunindo produtores, empreendedores e visitantes do turismo rural.

Neste ano, o processo de seleção de expositores foi dividido em três modalidades distintas. Para os expositores de Turismo Rural, o ingresso se dará por meio de edital. O qual exige comprovação de atividades diretamente voltadas ao atendimento de turistas, conhecidas como Atividades Características de Turismo (ACTs), incluindo as agroindústrias.

Praça de alimentação

Já para os interessados em participar da Praça de Alimentação — regra que também se aplica às cervejarias artesanais — haverá uma taxa de participação cobrada, com valores diferenciados para associados e não associados do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB). A terceira categoria é voltada para apresentações culturais. Cada uma dessas categorias deverá realizar a inscrição de forma separada, conforme as exigências específicas de cada área.

Os interessados em adquirir espaço na Praça de Alimentação devem preencher o formulário disponível no site, manifestando interesse. Caso a proposta seja selecionada, a organização entrará em contato até o dia 21 de julho para dar sequência ao processo e formalização do contrato. Vale destacar que terão prioridade as candidaturas de pequenos negócios que atendam aos requisitos do edital. Com destaque para produtos artesanais de excelência e identidade regional, além do uso de materiais biodegradáveis no serviço e atendimento ao público. Associados adimplentes do MCC&VB terão direito a desconto no valor da aquisição remunerada de espaço. Os interessados devem consultar os valores na ficha de inscrição.

Especificamente para o segmento de cervejarias artesanais, os expositores selecionados serão acomodados exclusivamente na Praça de Alimentação mediante aquisição remunerada de espaço, respeitando a planta do evento. Importante ressaltar que estruturas do tipo “food trucks” e “beer trucks” não poderão ser utilizadas dentro desse espaço, devendo os expositores se adequar à infraestrutura disponibilizada. Havendo disponibilidade na área externa da Praça de Alimentação, poderá ser autorizada a utilização dessas estruturas, desde que respeitados os critérios da organização e mediante pagamento adicional. Além disso, para efeito de seleção das cervejarias, será aplicada uma pontuação técnica que considera aspectos como produção própria, variedade de rótulos ofertados e outros critérios descritos no edital.

RuralturES

Os organizadores reforçam que a participação na RuralturES representa uma excelente oportunidade de divulgação e fortalecimento dos produtos e serviços ligados ao turismo rural capixaba. O evento se consolida como vitrine para a economia criativa e para as experiências autênticas do campo, unindo produtores, visitantes e investidores em um ambiente de negócios, cultura e lazer. A Feira é uma realização do MCC&VB e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), com apoio da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante e da Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures).

*Prazos:

-Análise e avaliação dos formulários pela Comissão de Seleção: 15/07 a 20/07/2025

-Divulgação da lista de empreendimentos habilitados por ordem de classificação e pontuação, conforme o segmento e número de vagas disponíveis: 21/07/2025

**Marque na sua agenda: de 14 a 17 de agosto, venha explorar a verdadeira essência do turismo rural na RuralturES 2025! Nos vemos em Pindobas!