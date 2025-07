RuralturES 2025 apresenta novas experiências, vinhos de inverno e expansão inédita

A 5ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES 2025) promete ser uma edição histórica, com inovações que reforçam o protagonismo do Espírito Santo no cenário do turismo rural nacional. Realizada entre os dias 14 e 17 de agosto, em Pindobas, Venda Nova do Imigrante, a Feira contará com uma programação diversificada voltada para valorizar a cultura, a gastronomia, as belezas naturais e o potencial produtivo das Montanhas Capixabas.

Com mais de 130 expositores e espaço 70% maior do que o da edição anterior, a estrutura física deste ano ocupa 4.000 m² de montagem em um terreno de 6 hectares, ampliando a capacidade de receber visitantes e gerar negócios. Em 2024, o evento movimentou R$ 5,5 milhões e atraiu cerca de 20 mil pessoas. O credenciamento é gratuito. Na última sexta-feira (25), foi divulgada a lista de empreendimentos selecionados para a edição de 2025.

Entre os principais destaques da programação está o 1º Seminário Estadual de Vinhos de Inverno, no dia 15 de agosto. A iniciativa busca apresentar o potencial da produção de vinhos finos com uvas adaptadas ao cultivo fora de época, com foco no desenvolvimento sustentável, geração de renda e fortalecimento do turismo. “Queremos divulgar um projeto com resultados comprovados, que se conecta à maturidade turística das Montanhas Capixabas”, explica o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo.

O evento marca também o lançamento do zoneamento estadual para cultivo de uvas. Instrumento técnico que identifica as regiões ideais para a produção de vinhos no Espírito Santo, como Pedra Azul e Caparaó. Além de palestras técnicas e painéis de capacitação, o seminário contará com uma visita guiada à propriedade Quinta dos Manacás e experiências sensoriais com vinhos artesanais locais. A organização é fruto da parceria entre Sebrae/ES, Seag, Incaper e Vitácea Brasil.

RuralturES 2025

A relevância desta edição da RuralturES 2025 está na oferta inédita de experiências imersivas e interativas. Todas pensadas para envolver o público em diferentes aspectos do turismo rural. No “Espaço Experiência”, os visitantes poderão participar da “Harmonização de Cafés” e da “Harmonização de Uvas de Inverno”. Outras vivências incluem a “Experiência Casa Nostra”, lançada na edição passada. A “Passarinhada” no entorno natural da Feira e a “Expedição Tropeira”, realizada em área exclusiva.

“A RuralturES valoriza as identidades locais e fortalece o turismo rural como vetor de desenvolvimento. Nossa expectativa para 2025 é proporcionar uma vivência ainda mais rica, que conecta produtores, visitantes e comunidades com experiências autênticas e transformadoras”, afirma Valdeir Nunes, presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB). A Feira é realizada pelo MCC&VB e Sebrae/ES, com apoio da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante e da Agrotures.

**Marque na sua agenda: de 14 a 17 de agosto, venha explorar a verdadeira essência do turismo rural na RuralturES 2025! Nos vemos em Pindobas!