RuralturES 2025 expande estrutura e promete edição histórica em agosto

De 14 a 17 de agosto, Venda Nova do Imigrante (ES) será palco da 5ª Feira de Experiências do Turismo Rural (RuralturES 2025). Entre as novidades está a nova área do evento, de 4.000 m² de montagem, em um terreno de 6 hectares estrategicamente localizado do outro lado do Polo Sebrae de Turismo de Experiência e da Casa Nostra, na Fazenda Pindobas.

O terreno vem sendo preparado há dias para receber expositores e visitantes com mais conforto, inovação e vivências inesquecíveis. Em relação à edição de 2024, a área de montagem foi ampliada em aproximadamente 71,3%, passando de 2.335 m² para os atuais 4.000 m².

A ampliação do evento é reflexo do sucesso da edição de 2024, que reuniu quase 20 mil visitantes e movimentou R$ 5,5 milhões em negócios. Com a nova área, a Feira ganha ainda mais força para promover o turismo rural capixaba, valorizando os produtores locais e criando conexões significativas com o público. A expectativa é que o espaço adicional permita mais experiências e fomente ainda mais oportunidades de negócios.

Consolidada como uma das principais vitrines do turismo rural no Brasil, a RuralturES é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) com apoio da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante e Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures). A Feira oferece vivências únicas que conectam os visitantes à cultura e à gastronomia locais, às belezas naturais e às tradições das Montanhas Capixabas.

A sustentabilidade é o coração do evento, criando uma atmosfera vibrante, onde cultura, natureza e gastronomia se encontram em perfeita harmonia. Para a diretora executiva do MCC&VB, Andreia Rosa, a novidade do novo espaço representa um avanço estratégico. “A nova área representa um marco para a RuralturES. Estamos crescendo de forma planejada, com foco em oferecer mais oportunidades de negócios e experiências ainda mais ricas para quem nos visita.” Esta edição contará com mais de 130 expositores, levando o melhor do turismo rural e do agroturismo do Espírito Santo.

Marque na sua agenda: de 14 a 17 de agosto, venha explorar a verdadeira essência do turismo rural na RuralturES 2025! Nos vemos em Pindobas!

