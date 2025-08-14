RuralturES começa nesta quinta (14) com várias atrações em Venda Nova

O Distrito Turístico Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana, vai receber nos próximos dias a 5º edição da Feira Estadual de Turismo Rural (RuralturES). O maior evento de agroturismo do Estado, terá início nessa quinta-feira (14), às 13h.

A programação segue até o domingo (17). A edição deste ano contará com um fato inédito: a realização do seminário capixaba sobre uvas de inverno para a produção de vinhos finos.

Outra novidade da edição deste ano é a área do evento, que será de 4 mil metros quadrados, em um terreno de 6 hectares, estrategicamente localizado do outro lado do Polo Sebrae de Turismo de Experiência e da Casa Nostra, na Fazenda Pindobas. O local vai receber expositores e visitantes com mais conforto, inovação e vivências inesquecíveis.

A expectativa é de mais de 30 mil pessoas visitem a feira durante os quatro dias do evento. O objetivo principal é o desenvolvimento sustentável e a visibilidade da região, consolidando o Espírito Santo como referência nacional em turismo rural. A feira, que conta com o apoio da Secretaria do Turismo (Setur) e oferece uma programação diversificada, promete atrair visitantes de todo o Estado.

“Nossa expectativa é que seja um grande evento. O Distrito Turístico Pindobas, é o maior complexo de ecoturismo do Estado. Os visitantes terão uma oportunidade única de vivenciar o cotidiano dos produtores locais e a cultura local. Além disso, poderão degustar a produção de queijos, embutidos, café e o seminário capixaba sobre uvas de inverno para a produção de vinhos finos, nesse ano”, afirma o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho.

RuralturES é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB) e Sebrae/ES.

Vivências na natureza

Os visitantes serão recebidos com a trilha sonora da feira: o canto das aves na experiência “A Magia de Passarinhar”. A vivência sensorial coordenada pela bióloga Claudia Pimenta. Os participantes poderão escolher entre trilhas diurnas e noturnas, ambas com um quilômetro e níveis de dificuldade de leve a médio, em meio à rica biodiversidade da Fazenda Pindobas, onde mais de 250 espécies de aves já foram registradas. A atividade inclui guia especializado, kit do observador, pontos de parada com QR Codes e recursos acessíveis, além de uma ação simbólica para os cem primeiros participantes inscritos: ao final da trilha, que custa R$ 20,00 e tem limites de vaga, cada visitante planta sua própria mudinha.

Distrito Turístico Pindobas

O Pindobas é um distrito turístico efervescente, repleto de oportunidades. É um projeto pioneiro que compreende um polo de experiências autênticas, valorizando o patrimônio histórico, cultural e natural da região.

A região é um destino perfeito para quem busca vivenciar o agroturismo, que é proporcionar aos turistas a oportunidade de vivenciar o dia a dia das práticas agrícolas e da vida no campo.

Assim, os visitantes têm a oportunidade de explorar belas paisagens rurais, participar de atividades agrícolas autênticas e saborear a culinária local, rica em tradições italianas. A região serrana também se destaca pela produção de queijos, embutidos e café.

Exposição de Tropeira

A tradicional Expedição Tropeira, que completa 15 anos esse ano e refaz o caminho das antigas tropas. Trazendo história e saberes que emocionam aqueles que têm a oportunidade de presenciá-la. A cavalgada histórica, cuja jornada tem cerca de 220 quilômetros, parte do Santuário de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, no litoral sul do Espírito Santo, e segue até a Fazenda Pindobas, com pouso da tropa no local do evento na quinta-feira (14). A chegada promete conectar o passado rural às experiências do presente.

Serviço

5ª RuralturES – Feira de Experiências do Turismo Rural

Local: Fazenda Pindobas – Venda Nova do Imigrante

Data: 14 a 17 de agosto de 2025

Entrada: gratuita

Horários: quinta a sábado: 13h às 22h | Domingo: 10h às 18h

Programação completa: Programação RuralturES 2025

Experiências à venda em Experiências RuralturES 2025

Seminário capixaba de uvas de inverno para produção de vinhos finos

Quando: 15 de agosto

Onde: Auditório da RuralturES, no Distrito Turístico de Pindoba, em Venda Nova do Imigrante

Inscrições: Seminário capixaba de uvas de inverno para produção de vinhos finos

Programação do seminário:

Dia 15/08/2025 (sexta-feira)

14h00 às 14h20 – A cultura da uva no estado do ES, Fabricio Zanzarini – Assessor Técnico da Seag (Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca)

14h20 às 15h30 – Painel Produção de uva de inverno para vinhos finos

Moderador: Pedro de Faria Burnier

Depoimento de vitivinicultores

José Procópio Stella – Assossiado Anprovin

Gustavo Vervloet – Quinta dos Manacás – Venda Nova do Imigrante – ES

Rodolfo Carraretti – Cantina Carraretti – Aracê/Domingos Martins – ES

Eliton Stange – Cantina Matiello – Santa Teresa – ES

15h30 às 16h – Intervalo

16h às 16h20 – Delimitação das áreas aptas à produção de uvas de inverno para a produção de vinho finos – Protocolo da Anprovin

Samuel Coura, Pesquisador do Incaper

16h20 às 17h – Produção de uva de inverno no ES para vinho fino

Vinícius Corbellini – Vinícola Tabocas

Cassio Faria Venturini – Extensionista Rural – Incaper – 17h às 17h30 – O Sebrae/ES no Enoturismo.