RuralturES começa nesta quinta (14) com várias atrações em Venda Nova

O Distrito Turístico Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana, vai receber nos próximos dias a 5º edição da Feira Estadual de Turismo Rural (RuralturES). O maior evento de agroturismo do Estado, terá início nessa quinta-feira (14), às 13h.
A programação segue até o domingo (17). A edição deste ano contará com um fato inédito: a realização do seminário capixaba sobre uvas de inverno para a produção de vinhos finos.
Leia também: Vinhos, gastronomia e música: Iriri se prepara para três dias de festa
Outra novidade da edição deste ano é a área do evento, que será de 4 mil metros quadrados, em um terreno de 6 hectares, estrategicamente localizado do outro lado do Polo Sebrae de Turismo de Experiência e da Casa Nostra, na Fazenda Pindobas. O local vai receber expositores e visitantes com mais conforto, inovação e vivências inesquecíveis.
A expectativa é de mais de 30 mil pessoas visitem a feira durante os quatro dias do evento. O objetivo principal é o desenvolvimento sustentável e a visibilidade da região, consolidando o Espírito Santo como referência nacional em turismo rural. A feira, que conta com o apoio da Secretaria do Turismo (Setur) e oferece uma programação diversificada, promete atrair visitantes de todo o Estado.
“Nossa expectativa é que seja um grande evento. O Distrito Turístico Pindobas, é o maior complexo de ecoturismo do Estado. Os visitantes terão uma oportunidade única de vivenciar o cotidiano dos produtores locais e a cultura local. Além disso, poderão degustar a produção de queijos, embutidos, café e o seminário capixaba sobre uvas de inverno para a produção de vinhos finos, nesse ano”, afirma o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho.
RuralturES é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB) e Sebrae/ES.
Vivências na natureza
Os visitantes serão recebidos com a trilha sonora da feira: o canto das aves na experiência “A Magia de Passarinhar”. A vivência sensorial coordenada pela bióloga Claudia Pimenta. Os participantes poderão escolher entre trilhas diurnas e noturnas, ambas com um quilômetro e níveis de dificuldade de leve a médio, em meio à rica biodiversidade da Fazenda Pindobas, onde mais de 250 espécies de aves já foram registradas. A atividade inclui guia especializado, kit do observador, pontos de parada com QR Codes e recursos acessíveis, além de uma ação simbólica para os cem primeiros participantes inscritos: ao final da trilha, que custa R$ 20,00 e tem limites de vaga, cada visitante planta sua própria mudinha.
RuralturES é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB) e Sebrae/ES.
Distrito Turístico Pindobas
O Pindobas é um distrito turístico efervescente, repleto de oportunidades. É um projeto pioneiro que compreende um polo de experiências autênticas, valorizando o patrimônio histórico, cultural e natural da região.
A região é um destino perfeito para quem busca vivenciar o agroturismo, que é proporcionar aos turistas a oportunidade de vivenciar o dia a dia das práticas agrícolas e da vida no campo.
Assim, os visitantes têm a oportunidade de explorar belas paisagens rurais, participar de atividades agrícolas autênticas e saborear a culinária local, rica em tradições italianas. A região serrana também se destaca pela produção de queijos, embutidos e café.
Exposição de Tropeira
A tradicional Expedição Tropeira, que completa 15 anos esse ano e refaz o caminho das antigas tropas. Trazendo história e saberes que emocionam aqueles que têm a oportunidade de presenciá-la. A cavalgada histórica, cuja jornada tem cerca de 220 quilômetros, parte do Santuário de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, no litoral sul do Espírito Santo, e segue até a Fazenda Pindobas, com pouso da tropa no local do evento na quinta-feira (14). A chegada promete conectar o passado rural às experiências do presente.
Serviço
5ª RuralturES – Feira de Experiências do Turismo Rural
Local: Fazenda Pindobas – Venda Nova do Imigrante
Data: 14 a 17 de agosto de 2025
Entrada: gratuita
Horários: quinta a sábado: 13h às 22h | Domingo: 10h às 18h
Programação completa: Programação RuralturES 2025
Experiências à venda em Experiências RuralturES 2025
Seminário capixaba de uvas de inverno para produção de vinhos finos
Quando: 15 de agosto
Onde: Auditório da RuralturES, no Distrito Turístico de Pindoba, em Venda Nova do Imigrante
Inscrições: Seminário capixaba de uvas de inverno para produção de vinhos finos
Programação do seminário:
Dia 15/08/2025 (sexta-feira)
14h00 às 14h20 – A cultura da uva no estado do ES, Fabricio Zanzarini – Assessor Técnico da Seag (Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca)
14h20 às 15h30 – Painel Produção de uva de inverno para vinhos finos
Moderador: Pedro de Faria Burnier
Depoimento de vitivinicultores
- José Procópio Stella – Assossiado Anprovin
- Gustavo Vervloet – Quinta dos Manacás – Venda Nova do Imigrante – ES
- Rodolfo Carraretti – Cantina Carraretti – Aracê/Domingos Martins – ES
- Eliton Stange – Cantina Matiello – Santa Teresa – ES
15h30 às 16h – Intervalo
16h às 16h20 – Delimitação das áreas aptas à produção de uvas de inverno para a produção de vinho finos – Protocolo da Anprovin
Samuel Coura, Pesquisador do Incaper
16h20 às 17h – Produção de uva de inverno no ES para vinho fino
Vinícius Corbellini – Vinícola Tabocas
Cassio Faria Venturini – Extensionista Rural – Incaper – 17h às 17h30 – O Sebrae/ES no Enoturismo.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui