Sabor e tradição italiana atraem turistas à Festa do Socol nas montanhas do ES

O turismo gastronômico ganha protagonismo nas Montanhas Capixabas durante o feriado prolongado de maio. Em Venda Nova do Imigrante, a culinária de origem italiana volta a ser o grande convite para quem busca experiências autênticas, sabores artesanais e contato direto com a cultura local. Nesse cenário, a 24ª Festa do Socol surge como um dos principais atrativos do período, reunindo tradição, lazer e hospitalidade nos dias 2 e 3 de maio, na comunidade de Alto Bananeiras.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Reconhecida como uma das festas mais emblemáticas do município, a celebração coloca o socol no centro da experiência turística. Produzido a partir do lombo de porco, sem conservantes e com cura natural, o embutido carrega técnicas transmitidas por gerações de imigrantes italianos. Desde 2018, o produto possui Indicação Geográfica (IG), o que reforça seu valor cultural e amplia o interesse de visitantes que buscam destinos ligados à gastronomia de origem e à identidade regional.

Leia também: Você conhece a Gruta do Limoeiro? Um dos lugares mais impressionantes do ES

Além disso, o evento vai muito além da degustação. Aliás, a programação integra música, religiosidade, convivência comunitária e atividades que envolvem o público. Entre os momentos mais aguardados estão a tradicional medição da linguiça gigante, que convida os visitantes a participarem de forma descontraída, e a exposição do socol gigante, leiloado no domingo. Missa, almoço típico, atrações musicais e encontros familiares completam o roteiro.

Festa do Socol

Como novidade desta edição, a organização preparou um circuito no entorno do Lago de Alto Bananeiras, realizado no sábado. A proposta amplia as opções de lazer e fortalece a integração entre turismo, natureza e gastronomia, criando um ambiente propício para caminhadas, descanso e convivência entre moradores e turistas.

Enquanto isso, a estrutura do evento passa por melhorias para atender um público cada vez maior. Segundo a vice-presidente da Associação de Agricultores de Alto Bananeiras de Venda Nova do Imigrante (AAMABVNI), Vanusa Falqueto, o planejamento começou ainda no fim do ano passado. A organização investe em um espaço mais amplo, com atenção especial às famílias e às crianças, além de áreas de convivência mais confortáveis.

Outro diferencial da Festa do Socol está no seu caráter solidário. Isso porque o evento é totalmente beneficente e mobiliza mais de 160 voluntários. Parte da arrecadação é destinada à Apae e à Associação das Voluntárias Pró-Hospital Padre Máximo, além de ações voltadas ao desenvolvimento da própria comunidade. Em média, cada edição arrecada mais de R$ 60 mil, reforçando o compromisso social da festa.

Expectativa

Inclusive, os números confirmam a força do evento. Na última edição, mais de 4 mil pessoas passaram por Alto Bananeiras, com consumo superior a 300 quilos de socol.

Portanto, para 2026, a expectativa é superar esses resultados, consolidando a Festa do Socol como um dos principais eventos de turismo gastronômico do Espírito Santo. Além de ser um convite certeiro para viver Venda Nova do Imigrante com sabor, tradição e acolhimento.

Com informações da assessoria de imprensa.