Samba JU encerra a Feira Distrital em Santa Teresa; confira a programação

A capixaba, com 18 anos de carreira, referência no samba do Estado e ex-integrante do Bloco Bleque, Juana Zanchetta, leva o ‘Samba JU’ para a Feira Distrital de Santa Teresa neste domingo (28). Ela abre a programação do último dia do evento gratuito, que acontece no Parque de Exposições e Eventos da cidade. Em seguida, quem sobe ao palco é Ferrari e Banda encerrando oficialmente o tradicional evento.

A Feira Distrital é uma vitrine para a rica gastronomia e os produtos típicos da região, destacando a produção de cada distrito. Serão três dias de programação cultural, que é um dos pilares do evento, com shows musicais de artistas locais e nacional.

Neste ano, a novidade do evento é a Feira Parceria Legal, que levará atendimentos gratuitos nas áreas jurídica e de saúde, além de serviços para os moradores de Santa Teresa. A Feira Distrital acontece no Parque de Exposições do município, a Feira Parceria Legal será realizada no sábado (27), das 8h às 13h.

Feira Parceria Legal

O projeto Parceria Legal é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil, com o fomento do Procon Estadual, o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (ADERES) e do Governo do Estado do Espírito Santo. A iniciativa é viabilizada pelo trabalho do deputado estadual Vandinho Leite, em parceria com a Prefeitura Municipal.

Entre os serviços disponíveis estão a consulta e atualização do Cadastro Único, oficinas de recreação para crianças, orientações sobre programas sociais e emissão da carteirinha da pessoa idosa. A área da saúde contará com vacinação contra hepatite B, dupla adulto e influenza, além de testes rápidos para ISTs.

O espaço de agricultura vai distribuir mudas, enquanto o meio ambiente oferecerá vacinação contra cinomose em cães e agendamento de castrações de cães e gatos. Já os empreendedores poderão contar com a Sala do Empreendedor, com apoio em microcrédito, formalização de MEI e orientações fiscais.

Confira a programação completa da Feira Distrital!

Domingo (28)