Samba raiz vai marcar o domingo da Feira Gastronômica em Guaçuí

Já começou a contagem regressiva para o final de semana da Coffee Wine Beer e Cachaça, a II Feira Gastronômica do Caparaó. O evento acontece em Guaçuí- ES, nos dias 06, 07 e 08 de Setembro, no Centro de Eventos da cidade. Uma das atrações confirmadas é o Grupo Pó de Mico. A banda representa o “choro” no Espírito Santo. Contudo, o grupo também diz que valoriza o samba o raiz e vai levar o ritmo para o show em Guaçuí.

A banda Pó de Mico começou em Cachoeiro de Itapemirim – ES. Todavia, há mais de uma década eles andam fazendo shows pela região. O “choro”, ritmo popular brasileiro, é o foco do grupo.

O Pó de Mico é formado por Ronaldo Castro – flauta; Nei Costa – Violão 7 cordas; Rene de Oliveira – cavaquinho; Giovanni Alves – pandeiro; Amarildo Souza – surdo; e participação especial – Jonil D14, voz. Eles irão se apresentar no domingo (08) da Feira Gastronômica e Ronaldo Castro diz que a banda está com as melhores expectativas possíveis para o evento.

“A gente tem uma expectativa muito grande em relação ao público do evento. Sendo assim, estamos muito felizes em participar! Tenho certeza que todo mundo vai gostar.”, afirma Ronaldo. Além do Grupo Pó de Mico, o domingo (08) da Feira Gastronômica em Guaçuí também terá a apresentação da banda Samba de quintal.

Programação completa

Sexta feira – 06/09: (20:00) Robson Castro e seus teclados; (22:30) DJ Manux, com o baile Flashback.

Sábado – 07/09: (14:00) Música ao vivo com Marcos Tuim; (20:00) Banda Auto Reverse; (22:00) Cida Garcia, com uma linda homenagem à cantora Alcione. (00:00) Naju Band, com canções dedicas à Amy Winehouse.

Domingo – 08/09: (14:00) Grupo Pó de Mico, com chorinho e samba raiz; (17:00) Grupo Samba de Quintal, com um super show de samba e pagode.

A Feira Gastronômica em Guaçuí

A praça gastronômica vai oferecer diversas opções de comidas para todos os gostos. Todavia, o evento também terá um foco em bebidas especiais. Sendo assim, como o nome já diz, “Café, Vinho, Cerveja e Cachaça” não vai faltar.

A 1ª edição da Feira Gastronômica do Caparaó aconteceu no último ano, em Pedra Menina – ES. De acordo com o Diretor do GFC Eventos, Elias Carvalho, a edição passada foi um sucesso. “Essa edição a gente trouxe para Guaçuí para alegrar o feriado da Independência. É um Festival que reúne gastronomia, vinho, cerveja, espaço para as crianças. Então é uma feira para toda a família.”, afirma Elias.

Além da realização do GFC Eventos e correalização da ACISG (Associação Comercial de Guaçuí), a feira Coffee Wine Beer & Cachaça conta com apoio da ADERES (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo) e do Governo do Estado do Espírito Santo.

Coffee Wine Beer & Cachaça

II Feira Gastronômica do Caparaó

Data: 06, 07 e 08 de setembro

06, 07 e 08 de setembro Local: Centro de Eventos de Guaçuí – ES

Centro de Eventos de Guaçuí – ES Entrada gratuita