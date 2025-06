Santa Jazz agita Santa Teresa com renomadas atrações internacionais

Imagine o cenário perfeito: jazz de altíssima qualidade embalando o clima aconchegante das montanhas, uma cerveja artesanal na temperatura ideal e pratos saborosos para acompanhar. De 13 a 15 de junho, essa experiência será realidade em Santa Teresa, durante a 12ª edição do Santa Jazz – o Festival Internacional de Jazz e Bossa da cidade. Serão oito estandes gastronômicos, adega com vinhos especiais e quatro cervejarias capixabas reunidos em um único evento, que celebra música, sabores e encontros. Os ingressos estão à venda em lebillet.com.

Com 12 atrações confirmadas, sendo cinco internacionais, o Santa Jazz 2025 promete uma programação memorável. Para o conforto do público, o evento contará com uma praça de alimentação diversificada, que convida a uma pausa estratégica entre um show e outro nos dois palcos montados no local. O cardápio é variado: massas, pizzas, risotos, carnes, esfihas, cafés e doces garantem opções para todos os gostos.

Os restaurantes participantes são Bar Elite, Brisa Café, Cantina da Nonna, Costelitos, Fabrício Bar, La Dolina, Pasta Fine e Santa Sfiha — cada um com um prato exclusivo. A Cantina da Nonna aquece o público com capeletti. O Pasta Fine aposta em uma pizza vegetariana com rúcula, tomate confit e molho pesto. Para os fãs de carnes, La Dolina e Costelitos oferecem cortes na parrilla. O Bar Elite apresenta o trio italiano com queijo, polenta e linguiça. No Santa Sfiha, o destaque é a esfiha agridoce com presunto de parma, rúcula, mel e queijo. O Fabrício Bar prepara um risoto de funghi secchi com iscas de filé, enquanto o Brisa Café fecha o circuito com a irresistível chocotorta de chocolate, biscoito e licor de café.

Foto: Divulgação

Adega de vinho exclusiva e cervejarias artesanais

Além da gastronomia de ponta, o Santa Jazz vai oferecer diversas opções de rótulos de vinhos com a presença da Vila Porto Vinhos, a maior importadora do Brasil. Com mais de 20 anos de mercado, a Vila Porto promete uma carta de vinhos especial e personalizada para o evento. Serão vinhos de seis nacionalidades diferentes, totalizando 15 rótulos cuidadosamente escolhidos.

Já para os amantes da cerveja, são quatro opções de cervejarias artesanais, com estilos mais famosos como pilsen e IPA. São três fábricas locais: Cervejaria Três Santas, Cervejaria Teresense e Bergerbier, além da Else Beer, de Viana, pioneira na produção de cervejas artesanais no Espírito Santo.

Santa Jazz 2025

Com apresentações gratuitas e pagas, o Santa Jazz contará com três dias de intensa programação. Na sexta-feira (13), a abertura oficial será seguida pelo show de Claudio Dauelsberg Quarteto, junto a Robertinho Silva e Ney Conceição, aquecendo o palco principal para as atrações internacionais Mike Stern (EUA) e Laretha Weathersby & Bruno Marques Band (EUA).

No sábado (14), o festival oferece um dia repleto de grandes nomes e apresentações gratuitas. Destaque para Samantha Antoinette & The Simi Brothers (EUA), trazendo a força do rhythm & blues, e Mitch Woods and His Rocket 88’s (EUA), uma verdadeira lenda do jump blues. Já à noite, a programação paga reserva o talento do pianista e compositor Rique Pantoja Quarteto, acompanhado por André Neiva e Marcelo Martins, e a aguardada apresentação de José James (EUA), uma das vozes mais marcantes do jazz contemporâneo. O guitarrista Artur Menezes, radicado nos EUA, encerra a noite com sua pegada explosiva de blues.

No domingo (15), um dos destaques é a apresentação de Roger Bezerra Trio convida Derico. Derico ficou famoso por integrar a banda do “Programa do Jô”, acompanhando entrevistas históricas e sendo um dos músicos mais carismáticos da televisão brasileira. Além disso, o último dia de Santa Jazz terá Via Brasil com Márcia Chagas. O encerramento também vai contar com Chico Chagas convidando Mauricio Einhorn, um dos maiores gaitistas do Brasil.

O festival contará com shows gratuitos e pagos ao longo dos três dias. O Santa Jazz 2025 reforça a vocação de Santa Teresa como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo. Oferecendo ao público uma experiência única de imersão no jazz e na bossa nova. O festival tem apoio da Prefeitura Municipal de Santa Teresa e realização da Rota Eventos e Iamonde Design de Eventos.

Serviço

Evento: Santa Jazz 2025

Data: 13 a 15 de junho

Local: Parque de Exposição de Santa Teresa

Ingressos: LeBillet (https://lebillet.com.br/event/2159/santa-jazz-2025-13-junho-Santa-Teresa-ES)