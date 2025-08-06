Seminário inédito sobre vinhos capixabas vai marcar edição 2025 da RuralturES

Programada para ocorrer na próxima semana, entre os dias 14 e 17 de agosto, a RuralturES, maior feira de turismo rural do Espírito Santo, será realizada mais uma vez no bucólico Distrito Turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante.

E a edição deste ano contará com um fato inédito: a realização do seminário capixaba sobre uvas de inverno para a produção de vinhos finos, iniciativa organizada em parceria pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

A agenda da capacitação envolverá workshops, palestras e visita técnica à propriedade agrícola da região aos inscritos.

Como parte da programação do seminário, serão apresentados um panorama sobre a cultura da fruta no Espírito Santo, as tecnologias utilizadas na produção de uvas de inverno para vinhos finos e a delimitação das áreas aptas à produção de uvas de inverno para esse mesmo fim.

Aqueles que se inscreverem no seminário também terão a oportunidade de fazer uma visita técnica à propriedade rural Quinta dos Manacás para conhecer a atividade de viticultura de perto. Na ocasião, o Sebrae/ES também falará sobre a sua atuação no segmento de enoturismo, atividade voltada à apreciação de vinhos e de tudo o que envolve a sua cultura.

“A RuralturES se destaca como um evento único, que conecta turistas, produtores rurais e negócios em um só lugar e oferece uma experiência imersiva no agroturismo, com apresentações culturais, artesanato e gastronomia típica”, destaca o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo. Além de promover a valorização da cultura local e de fomentar negócios, o evento promove o desenvolvimento sustentável e a visibilidade da região, consolidando o Espírito Santo como referência nacional em turismo rural ao reunir atividades relacionadas ao agroturismo e ao turismo de experiência.

Com expectativa de público de mais de 30 mil pessoas, a RuralturES se apresenta como uma imersão no que há de melhor no turismo de experiência capixaba, onde a natureza, a cultura, a gastronomia e o conhecimento em vivências únicas se encontram. A entrada no evento é gratuita. Já as vivências disponíveis na Feira são pagas e já podem ser adquiridas pelo site oficial do evento (www.ruraltures.com.br).

Mais espaço na RuralturES

Entre as novidades do ano está a nova área do evento, de 4 mil metros quadrados de montagem, em um terreno de 6 hectares, estrategicamente localizado do outro lado do Polo Sebrae de Turismo de Experiência e da Casa Nostra, na Fazenda Pindobas. O terreno vai receber expositores e visitantes com mais conforto, inovação e vivências inesquecíveis. Em relação à edição de 2024, a área de montagem foi ampliada em aproximadamente 71,3%, passando de 2.335 metros quadrados para os atuais 4 mil metros quadrados.

A ampliação do evento é reflexo do sucesso da edição de 2024, que reuniu quase 20 mil visitantes e movimentou R$ 5,5 milhões em negócios. Com a nova área, a feira ganha ainda mais força para promover o turismo rural capixaba, valorizando os produtores locais e criando conexões significativas com o público. A expectativa é que o espaço adicional permita mais experiências e fomente ainda mais oportunidades de negócios.

Consolidada como uma das principais vitrines do turismo rural no Brasil, a RuralturES é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB) e Sebrae/ES, com apoio da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante e Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures).

Vivências na natureza

Para se ter uma ideia do que espera os visitantes, a trilha sonora da feira será o canto das aves na experiência “A Magia de Passarinhar”, vivência sensorial coordenada pela bióloga Claudia Pimenta. Os participantes poderão escolher entre trilhas diurnas e noturnas, ambas com um quilômetro e níveis de dificuldade de leve a médio, em meio à rica biodiversidade da Fazenda Pindobas, onde mais de 250 espécies de aves já foram registradas. A atividade inclui guia especializado, kit do observador, pontos de parada com QR Codes e recursos acessíveis, além de uma ação simbólica para os cem primeiros participantes inscritos: ao final da trilha, que custam R$ 20,00 e tem limites de vaga, cada visitante planta sua própria mudinha.

Tradição e história

Também faz parte da programação do evento a tradicional Expedição Tropeira, que completa 15 anos em 2025 e refaz o caminho das antigas tropas, trazendo história e saberes que emocionam aqueles que têm a oportunidade de presenciá-la. A cavalgada histórica, cuja jornada tem cerca de 220 quilômetros, parte do Santuário de Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, no litoral sul do Espírito Santo, e segue até a Fazenda Pindobas, com pouso da tropa no local do evento no dia 14 (quinta-feira). A chegada promete conectar o passado rural às experiências do presente.

A RuralturES contará também com oficinas de harmonização de cafés especiais, que irá destacar os produtos da região e a sua harmonização com queijos, geleias e embutidos tradicionais; de vinhos de dupla poda, que apresenta os vinhos finos de colheita de inverno, considerada a nova vocação agrícola do Espírito Santo; e a vivência na Casa Nostra, que busca oferecer aos visitantes a experiência nos costumes e tradições de uma típica casa de família italiana. Já fixa no Polo de Turismo de Experiência do Sebrae em Pindobas, a estrutura contará com sessões extras durante a Feira.

Além dessas experiências, o público encontrará uma estrutura completa com estandes de empreendedores do turismo rural, produtos da agricultura familiar e atrações culturais.

Serviço

5ª RuralturES – Feira de Experiências do Turismo Rural

Local: Fazenda Pindobas – Venda Nova do Imigrante (ES)

Fazenda Pindobas – Venda Nova do Imigrante (ES) Data: 14 a 17 de agosto de 2025

14 a 17 de agosto de 2025 Entrada: gratuita

gratuita Horários: quinta a sábado: 13h às 22h | Domingo: 10h às 18h

Programação completa: ruraltures.com.br/programacao-2025

Seminário capixaba de uvas de inverno para produção de vinhos finos

Quando : 15 de agosto

: 15 de agosto Onde : Auditório da RuralturES, no Distrito Turístico de Pindoba, em Venda Nova do Imigrante

: Auditório da RuralturES, no Distrito Turístico de Pindoba, em Venda Nova do Imigrante Inscrições: https://forms.gle/xMW4kYyyX2mqQdm96

Programação do seminário:

Dia 15/08/2025 (sexta-feira)

14h às 14h20 – A cultura da uva no estado do ES, Fabricio Zanzarini – Assessor Técnico da Seag

14h20 às 15h30:

Painel Produção de uva de inverno para vinhos finos

Moderador: Pedro de Faria Burnier

Depoimento de vitivinicultores

1. José Procópio Stella – Assossiado Anprovin

2. Gustavo Vervloet – Quinta dos Manacás – Venda Nova do Imigrante – ES

3. Rodolfo Carraretti – Cantina Carraretti – Aracê/Domingos Martins – ES

4. Eliton Stange – Cantina Matiello – Santa Teresa – ES

15h30 às 16h – Intervalo

16h às 16h20 – Delimitação das áreas aptas à produção de uvas de inverno para a produção de vinho finos – Protocolo da Anprovin

Samuel Coura, Pesquisador do Incaper

16h20 às 17h

Produção de uva de inverno no ES para vinho fino

Vinícius Corbellini – Vinícola Tabocas

Cassio Faria Venturini – Extensionista Rural – Incaper

17h às 17h30 – O Sebrae/ES no Enoturismo