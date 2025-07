Starlight Concert: música à luz de velas em festival nas montanhas

O 30º Festival Internacional de Música Erudita e Popular de Domingos Martins contará com uma novidade na programação deste ano. O espetáculo Starlight Concert levará o público a uma jornada musical envolvente e inesquecível gratuitamente. Nos dias 12 e 13 de julho, Pedra Azul (Aracê) e Campinho, como é popularmente conhecida a sede do município, serão palcos de concertos à luz de velas, reunindo pop e grandes clássicos do rock em versões orquestradas.

No dia 12 de julho, às 20h, o Centro de Eventos “Morangão”, em Pedra Azul, recebe a edição especial “Clássicos do Rock”. Uma fusão criativa entre o repertório do rock internacional e arranjos da música clássica. O espetáculo contará com músicas de bandas como Queen, The Beatles, Pink Floyd, U2 e The Eagles. Executadas por um quarteto formado por músicos das principais orquestras paulistas. A ambientação com luz de velas promete transformar a experiência em algo intimista e sensorial.

Já no dia 13 de julho, no mesmo horário, no Palco Principal em Campinho, o público poderá se emocionar com a edição Queen & Coldplay, que recria sucessos marcantes das duas bandas em versões sofisticadas e emocionantes. Músicas como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Viva la Vida” e “Yellow” serão interpretadas com novos arranjos, ampliando o impacto emocional das canções e trazendo um frescor inédito ao repertório popular.

Starlight Concert

O projeto Starlight Concert tem se destacado nacionalmente por sua proposta inovadora. Unir música clássica, iluminação cênica e sensorialidade, criando espetáculos imersivos que encantam todas as idades. A combinação de excelência musical e ambientação com velas convida o público a vivenciar cada nota em uma atmosfera quase mágica, onde memória afetiva e arte se entrelaçam.

Com duração de 70 minutos e classificação livre, os dois concertos reafirmam o compromisso do Festival com a inovação e a democratização da música. A chegada do Starlight Concert a Domingos Martins representa mais que um espetáculo, é a celebração da música como ponte entre gerações, gêneros e emoções.

O 30º Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins é uma realização da Prefeitura de Domingos Martins, Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau (MCC&VB), Sesc, Senac, Fecomércio-ES, com patrocínio de Banestes, Cesan, Sebrae e Coroa Refrigerantes. Outras atrações serão divulgadas em breve.

Coloque na agenda!

30º Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins

Data: 11 a 20 de julho de 2025

Local: Campinho – Domingos Martins (ES)

*Mais informações: https://www.festivaldeinvernodm.com.br/

Leia também: Juparanã: descubra os encantos da maior lagoa de água doce do Brasil