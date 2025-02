Sua marca no Festival de Inverno de Guaçuí 2025: entenda

Prepare-se para uma experiência inesquecível no Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2025, que acontecerá de 3 a 6 de julho. O evento promete quatro dias de celebração da música, gastronomia e cultura, com o tema “A Magia do Circo”.

Leve sua marca para o FIG 2025

O Festival de Inverno de Guaçuí é uma excelente oportunidade para sua marca se conectar com um público diversificado e engajado. Ao patrocinar o evento, sua empresa terá visibilidade em um ambiente festivo e cultural, fortalecendo sua imagem e gerando novas oportunidades de negócio. Clique aqui e saiba mais.

Uma programação para todos os gostos

O FIG 2025 reunirá grandes nomes da música brasileira, como Marcelo Falcão e Zé Ramalho, além de atrações regionais que prometem encantar o público. A programação inclui:

03 de julho (quinta-feira) : Entrada gratuita com programação regional a confirmar.

: Entrada gratuita com programação regional a confirmar. 04 de julho (sexta-feira) : Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX.

: Marcelo Falcão, Banda Casaca e DJ MANUX. 05 de julho (sábado) : Zé Ramalho, Um trio de covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX.

: Zé Ramalho, Um trio de covers (Raul Seixas, Renato Russo e Tim Maia) e DJ MANUX. 06 de julho (domingo): Entrada gratuita com programação regional a confirmar.

Mais do que um festival, uma experiência completa

O FIG 2025 oferece uma experiência completa para toda a família, com diversas opções de lazer e entretenimento, além de uma praça de alimentação com o melhor da gastronomia local. O evento será realizado no novo Centro de Eventos da cidade, um espaço moderno e aconchegante, com decoração especial e temática.

Por que investir no FIG 2025?

Visibilidade : Sua marca será vista por milhares de pessoas que prestigiarão o evento.

: Sua marca será vista por milhares de pessoas que prestigiarão o evento. Fortalecimento de marca : Associe sua marca a um evento cultural de destaque.

: Associe sua marca a um evento cultural de destaque. Novas experiências : Participe de um evento inovador, com atrações para toda a família.

: Participe de um evento inovador, com atrações para toda a família. Público qualificado : Conecte-se com um público ávido por novidades e experiências únicas.

: Conecte-se com um público ávido por novidades e experiências únicas. Retorno garantido: Aproveite a visibilidade do festival para gerar novos negócios.

Como participar

Entre em contato com a organização do FIG 2025 e encontre o pacote de patrocínio ideal para sua marca. Clique aqui e fale diretamente no WhatsApp. Não perca essa oportunidade de fazer sua marca brilhar no Festival de Inverno de Guaçuí 2025!

Informações

Datas : 3 a 6 de julho de 2025.

: 3 a 6 de julho de 2025. Local : Centro de Eventos de Guaçuí, Espírito Santo.

: Centro de Eventos de Guaçuí, Espírito Santo. Ingressos: https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES