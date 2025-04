Torresmofest chega ao ES com shows, comida boa e entrada grátis!

O queridinho dos botecos vai brilhar em dose dupla no Espírito Santo! O Torresmofest, um dos maiores festivais do Brasil dedicados à carne suína, desembarca no estado com muita crocância, música e diversão pra toda a família.

A primeira parada é em Vila Velha, no Boulevard Shopping, de 24 a 27 de abril. Depois, é a vez de Linhares, que recebe o evento pela primeira vez, no Shopping Pátiomix, de 30 de abril a 4 de maio. A entrada é 100% gratuita!

Além das delícias gastronômicas, o evento conta com shows ao vivo e espaço kids, funcionando sempre das 12h às 23h, em uma megaestrutura de 4.500 m², com mesas, cadeiras e área aberta pra curtir com conforto.

E o cardápio? Um espetáculo à parte! Tem torresmo em várias versões: pururuca, de rolo e o clássico de boteco. E mais: costela no fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, sanduíche de costela, hambúrguer com torresmo ou shimeji, sobremesas, chope artesanal e muitos drinques. Tudo isso com pratos a partir de R$ 35.

Prepare o apetite e vem viver essa experiência deliciosa!

Foto: Divulgação

Programação Torresmofest:

Vila Velha

SEXTA-FEIRA (25/04)

20h – Rubinho Gabba (cover U2)

SÁBADO (26/04)

17h – Magioni e Banda (rock nacional e internacional)

20h – Banda Beat Locks (cover Charlie Brown Jr.)

DOMINGO (27/04)

13h30 – Junior Parente (samba acústico)

16h30 – Cadu Caruzo (cover Cazuza)

19h30 – Bohemian Rock (cover Queen)

Linhares

QUARTA-FEIRA (30/04)

20h – Ice ‘n’ Fire (especial Guns ‘n’ Roses)

QUINTA-FEIRA (1/05)

17h – Lais Stone (rock nacional e internacional)

20h – Bohemian Rock (cover Queen)

SEXTA-FEIRA (2/05)

20h – Gabriel Nunes & The Parasites (cover Bon Jovi)

SÁBADO (3/05)

17h – Banda Breeza (rock nacional)

20h – Banda Beat Locks (cover Charlie Brown Jr.)

DOMINGO (4/05)

16h30 – Vinicius Ayres (trio pop rock)

19h30 – Cadu Caruzo (cover Cazuza)

Mais informações: @torresmofest

