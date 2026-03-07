Última chance! Vendas do 1° lote dos ingressos do FIG 2026 terminam hoje

Hoje é a sua última chance de garantir os ingressos mais baratos para o Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026. A organização informou que as vendas com valores promocionais seguem até às 23h59 deste sábado (7). Portanto, quem pretende garantir presença no evento pagando menos precisa se antecipar.

O festival será realizado entre os dias 4 e 6 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, no Centro de Eventos de Guaçuí. Neste ano, a produção aposta em uma temática inédita inspirada em Las Vegas, com proposta que combina megaestrutura, shows nacionais e alta gastronomia. Além disso, a procura já é alta: segundo a organização, mais de 85% da carga inicial de ingressos foi vendida, o que reduz a disponibilidade no lote atual.

A programação reúne artistas de diferentes estilos e gerações. O palco principal receberá Paulo Ricardo, Alexandre Pires e Almir Sater, além do espetáculo Mamonas Assassinas – O Legado, da banda Dallas Country e de atrações regionais. Dessa forma, o festival amplia seu público e reforça o calendário cultural do Caparaó.

Inclusive, diante da alta procura e da proximidade da virada de lote, a organização recomenda que o público garanta o ingresso com antecedência. Assim, além de evitar o reajuste de valores, os interessados também reduzem o risco de encontrar setores esgotados.

Confira os valores:

Passaporte (3 dias): R$ 390,00

Ingresso quinta-feira (Paulo Ricardo): R$ 160,00 (meia entrada social)

Ingresso sexta-feira (Alexandre Pires): R$ 160,00 (meia entrada social)

Ingresso sábado (Almir Sater): R$ 160,00 (meia entrada social)

Além disso, os setores premium e camarotes com mesas já estão com as últimas unidades disponíveis neste lote e podem esgotar antes mesmo do prazo final.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis online pela plataforma LeBillet. Para quem prefere a compra presencial, há pontos de venda na Perfumaria BMQ (Guaçuí), na Mainstreet Essencial (Alegre) e na Oakes Store (Cachoeiro de Itapemirim). Aliás, à noite, as vendas também ocorrem no Linus Sushi, em Guaçuí.

No entanto, as reservas exclusivas de mesas podem ser feitas diretamente com Wiviane Linus, pelo WhatsApp: (28) 99916-0396.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2026

Data: 4 a 6 de junho de 2026 (feriado de Corpus Christi)

Local: Centro de Eventos de Guaçuí

Atrações: Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Mamonas Assassinas – O Legado e Dallas Country

Onde comprar?