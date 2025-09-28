Último dia do Sabores do Caparaó destaca os cafés especiais e cervejas artesanais

O Circuito Sabores do Caparaó encerra sua programação neste domingo (28) e reserva um dia de muita música, gastronomia e valorização da cultura regional.

A Reta de Irupi, conhecida como Princesinha do Caparaó, recebe visitantes de todo o Estado para celebrar o café de montanha, a culinária raiz e o talento de artistas capixabas. A entrada é gratuita.

Programação de domingo

As atividades começam às 11h com a abertura da feira, onde o público poderá conferir cafés especiais produzidos em Irupi, pratos típicos da culinária local, cervejas artesanais e peças de artesanato que expressam a identidade cultural do Caparaó.

No Palco Caparaó, a música embala a festa ao longo do dia:

12h – Ariana (MPB)

– Ariana (MPB) 14h – SambaÊh (samba/pagode)

– SambaÊh (samba/pagode) 17h – Matheus Machado (sertanejo)

– Matheus Machado (sertanejo) 19h – Marcos e Willian (sertanejo)

Experiência gastronômica e cultural

Além dos shows, o público poderá acompanhar demonstrações de extração de cafés especiais, saborear receitas tradicionais, conhecer peças do artesanato local e novidades gastronômicas, que confirmam a vocação da região para o turismo rural e sustentável.

O Festival Sabores do Caparaó é uma realização da Prefeitura de Irupi e do Instituto Panela de Barro – “O Espírito Santo inteiro cabe aqui”. Conta ainda com o apoio do Sebrae-ES e da ADERES, Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas.