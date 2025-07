ÚLTIMO LOTE liberado! Ingressos do FIG 2025 estão quase no fim!

É oficial: o terceiro lote de ingressos do Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2025 esgotou. Sendo assim, estamos agora na reta final de vendas com o ÚLTIMO LOTE liberado! Com 90% dos ingressos já vendidos, o público tem entre hoje e sexta-feira (04) pela manhã pra aproveitar a última chance de comprar com o preço atual.

Depois disso, só restarão os ingressos da bilheteria, que terão reajuste de valor. Ou seja: quem deixar pra comprar na portaria, vai pagar mais caro!

Além disso, o último lote tem quantidade limitada e, pelo ritmo acelerado de vendas, deve esgotar rápido. Por isso, a recomendação é correr agora pro site e garantir o seu lugar no festival mais charmoso do Caparaó capixaba.

O FIG acontece de 4 a 6 de julho, com shows de Zé Ramalho, Marcelo Falcão, Tunico da Vila, Projeto Feijoada, Fabiano Juffu com orquestra e muito mais. Além da música, o evento também contará com praça gastronômica, vinhos da Adega Perim, cervejarias artesanais e toda a vibe que só o FIG tem.

Programação completa do FIG 2025

Sexta-feira (04/07): A partir das 20h, o palco recebe o DJ Manux, Lucas Turini e a energia contagiante da Banda Casaca. Além do aguardado show de Marcelo Falcão. Um dia para curtir com gente bonita e uma programação super animada.

Sábado (05/07): A expectativa para o sábado é de lotação máxima, com um line-up que celebra grandes ícones. A partir das 20h, DJ Manux e Auto Reverse Band aquecem o público para o emocionante show do Trio Covers, homenageando Tim Maia, Renato Russo e Raul Seixas, culminando na apresentação memorável de Zé Ramalho. Corra para garantir seu ingresso antes que acabe!

Domingo (06/07): Em um dia especial de comemoração pelos 21 anos do Grupo Folha do Caparaó, a entrada será 100% gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível ou um agasalho. A partir das 14h, a Praça de Alimentação abre suas portas, recebendo Filipe Fernandes e a roda de samba de Tunico da Vila com a banda Projeto Feijoada. O encerramento oficial, às 21h, será com um show especial de Fabiano Juffu & Orquestra, em homenagem ao Rei.

Uma Experiência Completa: Música, Gastronomia e Conforto

O Festival de Inverno de Guaçuí reúne, em um só lugar, o melhor da música e gastronomia. Com mais de 15 restaurantes participantes, o evento oferece uma experiência completa, harmonizada com a Adega Perim, que conta com uma vasta seleção de vinhos, além de cervejas artesanais e outras marcas renomadas. Desfrute de um ambiente totalmente preparado para quem busca qualidade, segurança e diversão, com a temática circense levando a experiência do circo para dentro do festival.

Onde garantir seu ingresso:

Online: https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES

https://lebillet.com.br/event/2061/festival-de-inverno-de-guacui-2025-03-julho-Guacui-ES Pontos de Venda: aproveita para comprar sem taxa

aproveita para comprar sem taxa Perfumaria BMQ (Guaçuí): Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí

Oakes (Cachoeiro): Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado

O Bendito – A Doceria (Espera Feliz): Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo a subida do hospital.

Óticas Diniz (Vitória, Vila Velha, Serra)

Lojas Origens (Vitória, Vila Velha)