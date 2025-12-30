Últimos dias do lote promocional do FIG 2026; preços sobem em breve

A venda de ingressos do lote promocional do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2026 entra na reta final, marcando a última oportunidade para o público garantir entradas com valores reduzidos antes da virada de lote, que resultará em reajuste nos preços.

Para ampliar o acesso e facilitar a compra, a organização disponibilizou pontos físicos oficiais em Guaçuí, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim, permitindo a aquisição dos ingressos sem taxas adicionais e sem a necessidade de enfrentar filas virtuais. Durante o dia, as vendas acontecem na Perfumaria BMQ, em Guaçuí; na Oakes Store, em Cachoeiro de Itapemirim; e na Mainstreet Essencial, em Alegre, inclusive aos sábados, até as 18h. Já no período noturno, os ingressos também podem ser adquiridos no Linus Sushi, oferecendo mais flexibilidade de horários ao público.

O bom ritmo inicial de vendas está diretamente ligado à expectativa em torno do tema inédito da edição 2026, intitulada “A Magia de Vegas no Coração do Caparaó”. O Centro de Convenções de Guaçuí receberá uma cenografia imersiva inspirada nos cassinos e na vida noturna de Las Vegas. Ainda assim, a proposta mantém caráter lúdico e recreativo, sempre em conformidade com a legislação vigente.

FIG 2026 terá atrações nacionais e regionais

Além da ambientação temática, a programação musical reforça o interesse do público. O line-up reúne Alexandre Pires, com a turnê “Pagonejo”, Paulo Ricardo, celebrando 40 anos de carreira e os sucessos do RPM, e Almir Sater, referência da música brasileira. O festival contará ainda com o Cover Oficial dos Mamonas Assassinas e com a banda Dallas Country, ampliando a diversidade de estilos ao longo dos dias de evento.

Inclusive, outro destaque é a estrutura premium voltada a quem busca mais conforto e exclusividade. Os camarotes oferecem visão privilegiada do palco, mesas para quatro pessoas, bares e banheiros exclusivos, além de atendimento personalizado. Aliás, as mesas são comercializadas por noite, ao valor de R$ 2.000.

Os valores do lote promocional seguem válidos até o encerramentodas vendas. A meia-entrada custa R$ 150, mediante apresentação de carteirinha. A meia solidária está disponível por R$ 160, com a doação de dois quilos de alimento não perecível na portaria. O ingresso inteiro custa R$ 300, enquanto o passaporte para os três dias do evento sai por R$ 390. Portanto, após o encerramento do lote promocional, a organização confirma a virada de preços.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2026

Data: 4 a 7 de junho de 2026 (Feriado de Corpus Christi).

Local: Centro de Convenções de Guaçuí.

Atrações: Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Mamonas Assassinas (Cover Oficial) e Dallas Country.

Onde comprar