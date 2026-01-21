Últimos dias para visitar a exposição Baía das Tartarugas em Vitória

A exposição itinerante “Baía das Tartarugas: riqueza marinha na capital do Espírito Santo” entra nas últimas semanas no Espaço Baleia Jubarte Vitória, localizado na Praça do Papa, na Enseada do Suá. Assim, o público pode visitar a mostra somente até 2 de fevereiro, aproveitando os últimos dias para conhecer o trabalho.

Sendo assim, promovida pelo Instituto Últimos Refúgios, a exposição reúne cinco totens com fotografias registradas nas praias de Camburi e do Canto e nas ilhas do Boi e do Frade. Esses locais integram a Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas. Dessa forma, as imagens revelam a diversidade marinha e aproximam o visitante dos ecossistemas costeiros da capital.

Segundo o fotógrafo de natureza Leonardo Merçon, fundador do Instituto, a mostra convida o público a se encantar com a restinga das ilhas e as cores do oceano. Além disso, a iniciativa busca sensibilizar sobre a importância da APA, um ecossistema vivo que carrega séculos de história e biodiversidade.

Pòrtanto, a exposição resulta de uma parceria entre o Instituto Últimos Refúgios e o Projeto de Conservação da Baía das Tartarugas, e conta com viabilização da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba da Secretaria da Cultura do Espírito Santo.

Serviço

Exposição “Baía das Tartarugas: riqueza marinha na capital do Espírito Santo”

Local: Espaço Baleia Jubarte Vitória – Praça do Papa, Enseada do Suá

Período: até 2 de fevereiro de 2026

Horário: terça a domingo, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Mais informações: @baiadastaratarugas e @ultimosrefugios; www.ultimosrefugios.org.br

Com informações da assessoria de imprensa.