Vem aí Botecos do Caparaó: uma explosão de sabor e cultura em Alegre
O evento, que acontecerá no Parque de Exposições, promete transformar o local em um grande e animado quintal de boteco, repleto de sabores, música e encontros.
O Caparaó capixaba está prestes a viver uma experiência gastronômica única! Na próxima quinta (5), sexta (6) e sábado (7), a cidade de Alegre será palco da 1ª Edição do Festival Botecos do Caparaó. O evento, que acontecerá no Parque de Exposições, promete transformar o local em um grande e animado quintal de boteco, repleto de sabores, música e encontros.
Com um formato inspirado em festivais que celebram a identidade regional, como os tradicionais Sabores do Caparaó, o Festival Botecos do Caparaó se destaca ao resgatar a essência da comida de boteco. Aliás, o público poderá saborear pratos típicos e criativos, como torresmo crocante, caldos, carnes na chapa e petiscos generosos, sempre acompanhados de uma boa cerveja artesanal. Sendo assim, a ideia é criar um ambiente descontraído, onde a gastronomia de boteco se encontra com boas conversas.
Além da excelente comida, o festival também oferece uma experiência cultural completa. Inclusive, durante os três dias de evento, o público será embalado por shows ao vivo, com um repertório diversificado que inclui samba, pagode, MPB, pop rock e ritmos populares. Isso porque a música, assim como a comida, será o elemento que conecta todos os presentes, criando um espaço perfeito para relaxar, brindar e aproveitar o melhor da vida simples, como pede um bom boteco.
Fortalecimento da economia local
No entanto, o prefeito de Alegre, Nirro Emerick, destaca que a proposta do festival é fortalecer a identidade da cidade e trazer de volta o ambiente dos grandes festivais. “É comida que aproxima, música que conecta e um ambiente ideal para reunir amigos, famílias e turistas”, afirma ele.
Portanto, o festival também tem um papel importante no fortalecimento da economia local. Ao valorizar empreendedores da gastronomia, artistas e profissionais da cultura, o evento consolida Alegre como um polo de eventos gastronômicos e culturais no Espírito Santo, contribuindo para o desenvolvimento da região.
Serviço
1ª Edição do Festival Botecos do Caparaó – Edição Alegre
- Quando: quinta (5), sexta (6) e sábado (7)
- Onde: Parque de Exposições de Alegre – Alegre/ES
- Atrações: Gastronomia de boteco, cerveja gelada, shows musicais e área de convivência
- Apresentação: Prefeitura Municipal de Alegre
- Apoio Institucional: SEBRAE/ES
- Organização: Instituto Panela de Barro
Confira a programação do Botecos do Caparaó – Alegre
Quinta-feira (3)
Palco “FESTIVAL”
18h – “Abertura Festival”
20h – Wagner & Edmar (Brasilidades)
Sexta-feira (6)
Palco “FESTIVAL”
18h – “Abertura Festival”
19h – Forró Caju (Pé de Serra)
21h – Ferna e Banda (Brasilidades)
Sábado (7)
Palco “FESTIVAL”
18h – “Abertura Festival”
19h – Rudinho Barros (Pop)
21h – Cadu Caruso (Especial Cazuza)
Com informações da assessoria de imprensa.
