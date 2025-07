Vinho, polenta e tradição: a magia da Serenata Italiana em Venda Nova

As canções e tradições italianas vão animar a noite do próximo sábado (12), em Venda Nova do Imigrante. A cidade vai receber a 22a edição da Serenata Italiana, evento em que grupos saem pelas ruas da cidade cantando cancionetas e celebrando a cultura italiana.

Às 19h de sábado, os grupos partem de quatro bairros da cidade com carros, tratores e fogões (polenta móvel). Em seguida, caminham pelas ruas da cidade, batendo papo, cantando músicas italianas e compartilhando e saboreando comidas e bebidas típicas! Os pontos de partida são os bairros de Providência, Bananeiras, Vila Betânea e Tapera.

Foto: Arquivo Afepol

E é no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão) que o grande encontro acontece! Lá, além de comidas e bebidas típicas, vai ter um animado show! Também haverá vendas de Souvenirs como: Taças, Embornais, Pulseiras, Boinas, Boneco Polentinha, Suspensório, Tiaras entre outros adereços.

O percurso de três horas pelas ruas da cidade terá canções italianas, polenta e vinhos. A entrada ao Polentão custa R$ 20,00, que será usado como apoio para grupos de danças italianas locais, além dos custos do evento. O ingresso pode ser adquirido no comércio da cidade, em hotéis e na Associação Festa da Polenta (Afepol).

O objetivo do evento é celebrar e preservar a cultura e as músicas italianas. Uma noite repleta de música italiana, danças típicas, muito vinho e animação pelas ruas da cidade.

Foto: Arquivo Afepol Foto: Arquivo Afepol

Mas o que é Serenata Italiana?

Em pleno inverno na Região das Montanhas, um público de milhares de pessoas vai para as ruas de Venda Nova para festejar a cultura do imigrante italiano, cantando, bebendo vinho e degustando as iguarias típicas. A Serenata Italiana sempre é nas férias de julho, época propícia para participação de muitos filhos de Venda Nova que moram fora da cidade. Além disso é uma ótima oportunidade para os visitantes aproveitarem o frio típico da região.

Os ”seresteiros’’ partem de quatro pontos diferentes da cidade (Lavrinhas, Bananeiras, Providência e Tapera), se convergindo no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman. Enquanto cantam, os participantes degustam polenta, queijo e linguiças preparadas na chapa dos polenta móveis, geralmente levados por grupos que se organizam para a Serenata. Sendo assim, a política é: cada um leva o que vai consumir (bebida e comida) e compartilha com os amigos.

Vários fogões de polenta móvel, uma cozinha móvel e inúmeras outras curiosidades que saem da cabeça e da disposição dos voluntários, tornam o evento mais original a cada ano.

Assim, marcada a data, é só providenciar hospedagem e chegar na cidade com uma certa antecedência para providenciar o vinho e comprar as iguarias típicas, disponíveis nas propriedades do Agroturismo e no comércio de Venda Nova. Arcos de flores, embornais, taças, suspensórios, boinas e outras indumentárias típicas também fazem parte do ritual. Tudo disponível no comércio.