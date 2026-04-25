Vinhos selecionados da Adega Perim prometem aquecer as noites do FIG 2026

O Festival de Inverno de Guaçuí – FIG 2026 promete, mais uma vez, unir música, gastronomia e experiências que marcam. Nesse cenário, o convite vai além dos shows: quem for ao evento também poderá aproveitar noites frias perfeitas para degustar bons vinhos e viver momentos especiais no Caparaó capixaba.

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Além da programação musical, o festival reforça sua proposta de oferecer uma experiência completa. Por isso, a praça gastronômica ganha destaque com opções variadas e a presença confirmada mais uma vez da Adega Perim, referência no Espírito Santo quando o assunto é vinho de qualidade.

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O Grupo Perim leva ao evento uma seleção criteriosa de rótulos, escolhidos por um sommelier. A curadoria considera não apenas a qualidade dos vinhos, mas também a harmonização com o clima e o perfil do público do festival. Dessa forma, cada detalhe foi pensado para valorizar a experiência durante as noites do FIG.

Adega Perim no Festival de Inverno de Guaçuí

Segundo Oseias de Santana Ferreira, gerente comercial e de marketing do Grupo Perim, a participação no festival reforça o compromisso da marca com momentos marcantes. “O FIG é um evento que conecta pessoas e sensações. Para 2026, preparamos uma seleção ainda mais especial, pensada para acompanhar o clima da serra e tornar cada encontro ainda mais memorável”, afirma.

Ele também destaca o desafio e o cuidado na escolha dos rótulos. “Trabalhamos com uma variedade ampla, mas buscamos vinhos que conversem com o ambiente do festival. A ideia é surpreender o público e proporcionar uma experiência completa, onde cada taça se harmonize com a música e a gastronomia”, completa.

Além dos vinhos, a praça gastronômica contará com diversas opções de cervejas e chopps artesanais, ampliando as possibilidades para o público. Portanto, o FIG 2026 se consolida não apenas como um evento musical, mas como um encontro que valoriza sabores, encontros e boas histórias em um dos cenários mais charmosos do Espírito Santo.

Ingressos e datas do evento

Foto: Divulgação/Montagem

O Festival de Inverno de Guaçuí acontece entre os dias 4 e 6 de junho, durante o feriado de Corpus Christi. Atualmente, a meia-entrada custa R$ 150 mediante apresentação de carteirinha. A meia solidária está disponível por R$ 160, com a doação de dois quilos de alimento não perecível na portaria. Já o ingresso inteiro é vendido por R$ 300. O passaporte para os três dias do evento custa R$ 390.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.meubilhete.com.br. Além disso, também há pontos de venda físicos em Guaçuí, Alegre e Cachoeiro de Itapemirim.

Inclusive, com estrutura temática, programação musical diversificada e ambientação inspirada em um dos maiores centros de entretenimento do mundo, o Festival de Inverno de Guaçuí busca ampliar a experiência do público e fortalecer o evento como um dos principais encontros culturais do inverno capixaba.

Ingressos estão no 2° lote

Os passaportes (que garantem acesso aos três dias de festa) e os ingressos individuais já estão rodando com os valores do segundo lote. Confira:

Passaporte (3 dias): R$ 400,00

R$ 400,00 Ingresso quinta-feira (Paulo Ricardo): R$ 180,00 (meia entrada social)

R$ 180,00 (meia entrada social) Ingresso sexta-feira (Alexandre Pires) : R$ 190,00 (meia entrada social)

: R$ 190,00 (meia entrada social) Ingresso sábado (Almir Sater): R$ 180,00 (meia entrada social)

Onde comprar

No entanto, para quem prefere a comodidade do celular, os ingressos estão disponíveis na plataforma LeBillet. Já para quem gosta de comprar presencialmente, os pontos de venda oficiais são a Perfumaria BMQ (Guaçuí), a Mainstreet Essencial (Alegre) e a Oakes Store, garantindo o atendimento do público em Cachoeiro de Itapemirim. No período noturno, as vendas continuam a todo vapor no Linus Sushi, em Guaçuí.

Portanto, as disputadas reservas exclusivas de mesas devem ser feitas diretamente com Wiviane Linus, pelo WhatsApp: (28) 99916-0396.

Serviço

Festival de Inverno de Guaçuí 2026