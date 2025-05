Vital 2025 abre vendas no dia 20 e já confirma atrações; saiba quais

“África iô iô, Salvador, meu amor, a raiz…”, “então diga que valeu, valeu…”, “hoje eu sou feliz e canto…”. É no ritmo desses clássicos do axé que o maior carnaval fora de época do Sudeste vai ferver o Sambódromo de Vitória, nos dias 22 e 23 de agosto. A edição especial do Vital em homenagem aos 40 anos do axé confirmou, pela primeira vez no evento, o cantor Saulo Fernandes, além de outros grandes nomes da música baiana. Todas as atrações vão se apresentar em cima do trio elétrico. Se prepare, folião, as vendas começam no dia 20 de maio, em blueticket.com.br.

Além dos artistas que já colocaram o Vital na agenda, como Bell Marques, Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Timbalada e Tomate, a edição comemorativa traz o carisma e a animação de Saulo Fernandes pela primeira vez ao evento. O baiano de Barreiras vai receber a missão de fazer a abertura do bloco na sexta-feira, cantando seus sucessos como “Outra Vez” e “Raiz de Todo Bem”, além de clássicos da banda Eva, da qual fez parte por uma década.

Já no sábado, tem ele: Bell Marques. O ex-Chiclete com Banana é presença mais que confirmada e uma das atrações mais aguardadas da festa. Com clássicos como “Diga que Valeu”, “100% Você” e “Voa Voa”, Bell arrasta multidões por onde passa e tem uma relação especial com o público capixaba, que o acompanha desde os primeiros carnavais fora de época no Estado.

Como não poderia faltar, Durval Lelys marca presença novamente no evento. Durvalino, que faz parte do maior carnaval fora de época do Sudeste desde as edições iniciais, entre 1994 e 2006, ainda com o Ásia de Águia, não deixou de marcar presença nas novas edições do evento, desde 2022, e volta mais uma vez ao Sambódromo de Vitória para animar os foliões com “Dança do Vampiro”, “Quebraê”, entre outras. Do alto dos 67 anos e com muita energia, ele promete mais um show para não deixar ninguém parado.

O axé não para!

No sábado, o clima de folia continua. Xanddy Harmonia, com seu estilo envolvente, promete fazer todo mundo “descer até o chão” com sucessos como “Vem Neném”, “Paradinha” e “Tic Nervoso”. Veterano dos carnavais de Salvador e com uma legião de fãs pelo Brasil, o cantor traz ao Vital a força do pagode baiano com muita dança e animação.

Outro que garante energia do começo ao fim é Tomate. Com sua performance eletrizante, o artista é conhecido por não deixar ninguém parado. Dono de hits como “Parará” e “Te Espero no Farol”, ele leva ao palco do Sambódromo de Vitória uma mistura contagiante de axé com outros ritmos, fazendo jus à fama de um dos artistas mais enérgicos da música baiana.

E não precisa chorar, porque quem foi embora sempre volta, como diz a música “Beija-flor”. Timbalada vem mais uma vez a Vitória para participar do Vital em 2025. Com clássicos como “Mimar Você” e “Minha História”, a banda formada em 1991 por Carlinhos Brown traz hoje nos vocais Denny Denan e Buja Ferreira, que cumprem o prometido de agitar qualquer avenida.

Axé40

Em 2025, o axé completa 40 anos como um dos movimentos musicais mais marcantes da cultura brasileira, e o Vital faz questão de homenagear essa trajetória que transformou trios elétricos em palcos e ruas em multidões dançantes. Desde sua criação, o evento capixaba foi uma vitrine para o axé no Espírito Santo, sendo palco de grandes encontros entre artistas e foliões que vivem essa paixão há décadas. Mais do que uma festa, o Vital celebra a força de um ritmo que mistura alegria, ancestralidade e identidade, conectando gerações ao som de clássicos que nunca saem de moda.

“Celebrar os 40 anos do axé no Vital é mais do que trazer grandes artistas ao Espírito Santo, é reviver memórias, fortalecer nossa cultura e mostrar que a alegria do carnaval pode acontecer o ano inteiro. Estamos preparando uma edição histórica, com artistas que marcaram gerações e que continuam levando multidões atrás do trio”, destaca o organizador do Vital, Pablo Pacheco.

O Vital – edição Axé40 vai contar com cinco camarotes ao todo, sendo que três deles vão funcionar nos dois dias de evento. Os espaços confirmados são Na Vista, Barlavento e Moqueca 027, para sexta e sábado, e Muvuca (sexta) e Pega no Cavaco (sábado). As atrações e a venda dos ingressos para os camarotes serão divulgadas em breve.

Vital: uma história que atravessa gerações

Criado em 1994, o Vital marcou a história do Espírito Santo ao trazer para Vitória o espírito do carnaval de Salvador. Com trios elétricos, abadás, blocos e grandes nomes da música baiana, o evento se firmou como o maior carnaval fora de época do Sudeste, levando milhares de foliões para a Praia de Camburi por 12 anos. A festa teve suas primeiras edições até 2006 e retornou em 2022 com força total, reunindo os foliões “veteranos” e conquistando uma nova geração de apaixonados pelo axé. Em 2025, celebra os 40 anos do gênero que mudou a história da música brasileira — e, claro, do Vital.