Vital 2025 confirma 31 atrações para celebrar os 40 anos do axé

Já prepara o tênis confortável e pensa na customização do abadá, porque é no ritmo dos clássicos do axé que o Vital 2025, o maior carnaval fora de época do Sudeste, vai ferver o Sambódromo de Vitória nos dias 22 e 23 de agosto. Em homenagem aos 40 anos do axé, o evento confirma 31 atrações espalhadas entre trios elétricos e cinco camarotes, com grandes nomes da música baiana e todos os ritmos, em uma programação que promete marcar história.

No trio elétrico, o line-up traz lendas do axé como Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada, Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo Fernandes, que faz sua estreia no festival com sucessos como “Raiz de Todo Bem” e “Outra Vez”, além de hits da época em que liderou a Banda Eva.

“Celebrar os 40 anos do axé no Vital é mais do que trazer grandes artistas ao Espírito Santo. É reviver memórias, fortalecer nossa cultura e mostrar que a alegria do carnaval pode acontecer o ano inteiro. Estamos preparando uma edição histórica, com artistas que marcaram gerações e continuam arrastando multidões atrás do trio”, afirma Pablo Pacheco, organizador do evento.

Nos intervalos, a folia continua nos camarotes

Além dos trios, os camarotes serão uma atração à parte. O Na Vista traz, na sexta, shows de Rafa & Pipo, Banda Eva e Matheus Fonseca. No sábado, é a vez de Alexandre Peixe, Jammil, André Lellis, Bhaskar e Locos.

O Fervô aposta na mistura de ritmos com Fran Albuquerque e Cat Dealers na sexta, e Alinne Rosa e Psirico no sábado. Já o Barlavento terá uma programação variada: na sexta, se apresentam Testinha (axé), Glauco (pagode), Luuh e Leandro Netto (open format). No sábado, o som fica por conta de Pedro Costa, SambaDM, Baduh e DJ GG.

O Muvuka, exclusivo da sexta-feira, traz nomes como Cat Dealers, Rodrigo do CN, FP do Trem Bala e o jovem DJ John Failly, que já dividiu palco com David Guetta. No sábado, quem comanda a festa no Pega no Cavaco são os grupos Bom Gosto e Samba Junior, fechando o festival em alto astral.

Mais que festa, um tributo à história do axé

Criado em 1994, o Vital marcou época ao levar multidões à Praia de Camburi até 2006. Desde seu retorno em 2022, agora no Sambão do Povo, o evento resgatou a energia do axé e conquistou uma nova geração de foliões. Em 2025, com o mote Axé40, o festival celebra quatro décadas de um gênero que revolucionou a música brasileira, misturando ancestralidade, alegria e identidade cultural.

Os ingressos já estão à venda no site blueticket.com.br e também na loja física Nuvem Concept Store, na Praia do Canto, em Vitória. Os valores variam a partir de R$ 50 (arquibancada), R$ 110 (camarotes) e R$ 220 (bloco).

Serviço – Vital 2025 – Axé40

22 e 23 de agosto

Sambódromo de Vitória (ES)

Ingressos: a partir de R$ 50

Online: blueticket.com.br

Físico: Nuvem Concept Store – R. Celso Calmon, 160, Praia do Canto, Vitória

